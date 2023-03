Sensacja w Wielkiej Piramidzie! Zagadkowy korytarz szokuje precyzją

Robert Bernatowicz Nauka

To może być największe odkrycie archeologiczne XXI wieku. W pobliżu głównego wejścia do Wielkiej Piramidy w Gizie odnaleziono ukryty korytarz. Ma 9 metrów długości i znajduje się 7 metrów nad głównym wejściem do piramidy. Jedna rzecz jest wyjątkowo intrygująca.

Zdjęcie Naukowcy z projektu "Scan Piramids" prezentują na konferencji prasowej pierwsze zdjęcia zagadkowego korytarza w Wielkiej Piramidzie / East News