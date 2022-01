Nowe badania sugerują, że należy zwrócić większą uwagę na długoterminowe skutki zdrowotne COVID-19 u pacjentów, którzy wymagali pobytu na oddziale intensywnej terapii (OIOM). Analiza 246 pacjentów z COVID-19, którzy zostali przyjęci na taki oddział (średnia wieku 61 lat), wykazała, że 74,3 proc. nadal doświadczało problemów zdrowotnych 12 miesięcy po wizycie w szpitalu.

To kolejny dowód potwierdzający poważne konsekwencje tzw. długiego covid. Wcześniejsze badania wykazały, że istnieje ponad 200 różnych objawów związanych z tym stanem.



- To badanie pokazuje, jak niesamowity wpływ ma przyjęcie na oddział intensywnej terapii na życie pacjentów z COVID-19. Nawet po roku połowa z nich jest zmęczona lub odczuwa brak energii, aby w pełni powrócić do pracy - powiedziała dr Marieke Zegers, z Radboud University Medical Center w Holandii.



Większość osób zgłosiła problemy fizyczne, a 38,9 proc. stwierdziło, że rok po przebytym COVID-19 nadal czuje się słabiej. Problemy ze zdrowiem psychicznym zostały wymienione przez 26,2 proc. uczestników, a 16,2 proc. wspomniało o problemach poznawczych (problemy z pamięcią i koncentracją).



Jak dotąd niewiele wiadomo na temat długoterminowych skutków COVID-19. Jesteśmy dopiero dwa lata po wybuchu pandemii, ale wydaje się jasne, że istnieją problemy zdrowotne utrzymujące się już po przebytej infekcji.



- Objawy po OIOM mogą być podzielone w obrębie domeny fizycznej, psychicznej i poznawczej i są związane ze zwiększoną jednoroczną śmiertelnością, wyższymi kosztami opieki zdrowotnej i niższą jakością życia - dodała dr Zegers.



Długotrwały covid wywołuje efekty domina również poza samymi chorymi, obejmując ich przyjaciół i rodzinę. Badanie wykazało, że 57,8 proc. ankietowanych, którzy mieli pracę przed COVID-19, rok później nadal byli na zwolnieniu lekarskim lub pracowali w zmniejszonym wymiarze godzin.