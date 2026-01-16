Słabo śpisz i tyjesz? Być może za dużo grasz w gry wideo
Dyskusje i debaty na temat wpływu gier wideo na zdrowie psychiczne prowadzone są od lat, a badania często dostarczają sprzeczne wnioski, choć nie da się ukryć, że ostatnimi czasy dominują te wskazujące na pozytywny wpływ wirtualnej rozrywki. Nowe badania prowadzone przez Curtin University koncentrują się jednak na zupełnie innym aspekcie tego hobby, a ich wyniki są dość zaskakujące.
Naukowcy sugerują, że nadmierne granie w gry wideo, określone jako więcej niż 10 godzin tygodniowo, może negatywnie wpływać na… dietę, jakość snu i masę ciała młodych dorosłych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nutrition i pokazują, że kluczowy problem nie leży w samym gamingu, lecz w jego nadmiarze.
Badanie australijskich studentów
Naukowcy przebadali 317 studentów z pięciu australijskich uniwersytetów, których mediana wieku wynosiła 20 lat. Uczestników podzielono na trzy grupy według liczby godzin spędzanych przy grach: "low gamers" (0-5 godzin tygodniowo), "moderate gamers" (5-10 godzin) oraz "high gamers" (powyżej 10 godzin). Okazało się, że studenci grający do 10 godzin tygodniowo nie różnili się znacząco pod względem diety, masy ciała czy jakości snu, ale w ostatniej grupie zaczynały się problemy.
Wyniki sugerują, że kluczowy jest nadmiar, a nie samo granie. Studenci grający do 10 godzin tygodniowo mieli bardzo podobne nawyki zdrowotne, natomiast ci, którzy przekraczali 10 godzin, wyraźnie odbiegali od reszty
Dieta i masa ciała pod presją gier
Badanie wykazało, że wraz ze wzrostem czasu spędzanego przy konsoli spadała jakość diety. W grupie "high gamers" mediana wskaźnika masy ciała (BMI) wynosiła 26,3, podczas gdy w grupach low i moderate BMI mieściło się w zdrowym zakresie, tj. odpowiednio 22,2 i 22,8.
Każda dodatkowa godzina grania wiązała się z pogorszeniem jakości diety, niezależnie od poziomu stresu, aktywności fizycznej i innych czynników stylu życia.
I choć wszystkie grupy raportowały ogólnie słabą jakość snu, studenci grający więcej niż 5 godzin tygodniowo mieli większe trudności z wypoczynkiem. Więcej czasu spędzanego przy grach było też powiązane z niższym poziomem aktywności fizycznej.
Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że granie powoduje te problemy, ale dane pokazują wyraźny wzorzec, w którym nadmierne granie może korelować ze wzrostem czynników ryzyka zdrowotnego