Naukowcy sugerują, że nadmierne granie w gry wideo, określone jako więcej niż 10 godzin tygodniowo, może negatywnie wpływać na… dietę, jakość snu i masę ciała młodych dorosłych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nutrition i pokazują, że kluczowy problem nie leży w samym gamingu, lecz w jego nadmiarze.

Badanie australijskich studentów

Naukowcy przebadali 317 studentów z pięciu australijskich uniwersytetów, których mediana wieku wynosiła 20 lat. Uczestników podzielono na trzy grupy według liczby godzin spędzanych przy grach: "low gamers" (0-5 godzin tygodniowo), "moderate gamers" (5-10 godzin) oraz "high gamers" (powyżej 10 godzin). Okazało się, że studenci grający do 10 godzin tygodniowo nie różnili się znacząco pod względem diety, masy ciała czy jakości snu, ale w ostatniej grupie zaczynały się problemy.

Wyniki sugerują, że kluczowy jest nadmiar, a nie samo granie. Studenci grający do 10 godzin tygodniowo mieli bardzo podobne nawyki zdrowotne, natomiast ci, którzy przekraczali 10 godzin, wyraźnie odbiegali od reszty

Dieta i masa ciała pod presją gier

Badanie wykazało, że wraz ze wzrostem czasu spędzanego przy konsoli spadała jakość diety. W grupie "high gamers" mediana wskaźnika masy ciała (BMI) wynosiła 26,3, podczas gdy w grupach low i moderate BMI mieściło się w zdrowym zakresie, tj. odpowiednio 22,2 i 22,8.

Każda dodatkowa godzina grania wiązała się z pogorszeniem jakości diety, niezależnie od poziomu stresu, aktywności fizycznej i innych czynników stylu życia.

I choć wszystkie grupy raportowały ogólnie słabą jakość snu, studenci grający więcej niż 5 godzin tygodniowo mieli większe trudności z wypoczynkiem. Więcej czasu spędzanego przy grach było też powiązane z niższym poziomem aktywności fizycznej.

Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że granie powoduje te problemy, ale dane pokazują wyraźny wzorzec, w którym nadmierne granie może korelować ze wzrostem czynników ryzyka zdrowotnego

