Zmieniają stare klisze w nową biżuterię

Chociaż pacjenci coraz częściej otrzymują wyniki prześwietlenia na płycie zamiast kliszy rentgenowskiej, ta ostatnia wciąż jest powszechnie stosowana w wielu placówkach służby zdrowia. Oznacza to również, że z czasem mają one mnóstwo "rentgenowskich" śmieci, które mogą być znacznie cenniejsze, niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

Zawierają bowiem pewną ilość srebra, które można odzyskać. Mennica Królewska, czyli najstarsza firma w Wielkiej Brytanii i oficjalny producent brytyjskich monet, nawiązała w tym celu współpracę z Betts Metals, które od ponad 250 lat odzyskuje metale szlachetne z odpadów.

Reklama

Betts Metals zbiera zużyte klisze rentgenowskie, które nie są już potrzebne szpitalom i są przeznaczone na wysypisko lub do spalenia, a następnie odzyskuje z nich srebro i wykorzystuje je do produkcji biżuterii.



W jaki sposób? Klisza jest maszynowo cięta na małe kawałki, które następnie przechodzą obróbkę chemiczną w celu oddzielenia srebra. To jest następnie wytapiane i rafinowane do czystości 99,9 proc., jak każde inne źródło czystego srebra.

Zdjęcie Zwykła klisza rentgenowska? Nie, skarbnica srebra! / 123RF/PICSEL

Złoto i srebro z recyklingu to przyszłość

Jak wyjaśnia szef firmy, Mennica Królewska wydobywa również złoto z odpadów elektronicznych, wykorzystując "pierwszą na świecie chemię" kanadyjskiej firmy Excir, która jest w stanie odzyskać z odpadów elektronicznych (płytki drukowane do laptopów czy telefony komórkowe), ponad 99 proc. metali szlachetnych w ciągu kilku minut.

A że każdego roku na całym świecie wytwarza się ponad 50 mln ton elektroodpadów, z czego mniej niż 20 proc. materiałów poddawanych jest recyklingowi, na śmieci trafiają podobno metale szlachetne o wartości 57 mld USD.



Nic więc dziwnego, że zaczynają pojawiać się firmy, które chcą wykorzystać tę możliwość - szczególnie że metale szlachetne trafiające na wysypiska to również duży problem ekologiczny, bo mogą skazić glebę i przedostać się do wód gruntowych.



Co więcej, jubilerzy korzystający z tak odzyskanego srebra i złota przekonują, że zachowują się one dokładnie tak samo jak wydobywane metale. W efekcie Mennica Królewska dąży do tego, aby w niedalekiej przyszłości cała jej biżuteria była wytwarzana z materiału ze źródeł o zrównoważonym pochodzeniu.

I jest to zdecydowanie wykonalne, bo jak szacują eksperci, w zużytym i uszkodzonym sprzęcie elektronicznym "przechowywane" jest 7 proc. światowych rezerw złota, więc tylko korzystać!