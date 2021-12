Szacunki wskazują, że nawet u 90 proc. osób poddawanych zabiegom chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej lub miednicy dochodzi do powstawania zrostów pooperacyjnych, czyli tkanki bliznowatej. Operacje laparoskopowe, mimo iż mniej inwazyjne, także w pewnym stopniu są obarczone tym ryzykiem. Wynika to z mechanizmów naszego organizmu na uraz, które nie są doskonałe. Kaskada cząsteczek uwalnianych do miejsca zranienia ma na celu szybką regenerację ubytku, ale często dotyka też zdrową tkankę. To skutkuje powstawaniem niebezpiecznych zrostów, które mogą powodować ból, niedrożność jelit, a nawet śmierć.

Naukowcy z Southern Medical University znaleźli rozwiązanie tego problemu. Jest nim innowacyjny hydrożel, który pozwala na zasklepianie ran bez kontaktu z tkanką docelową, co zapobiega powstawaniu zrostów pooperacyjnych. Rozwiązanie to przetestowano na królikach, a wyniki badań opisano w "Advanced Functional Materials".



- Wiele barier antyadhezyjnych to hydrożele inspirowane małżami, które mogą silnie przylegać do innych materiałów. Hydrożele mogą łączyć się z mokrą tkanką i są zazwyczaj projektowane jako dwustronne materiały adhezyjne, co zwiększa ryzyko zrostów pooperacyjnych. Niektóre hydrożele są asymetryczne - z tylko jedną stroną przyczepną, co zmniejsza ryzyko powstawania zrostów. Materiałów tych nie można ich jednak wstrzykiwać i nie nadają się do chirurgii laparoskopowej. Postanowiliśmy zaprojektować i przygotować wstrzykiwalną barierę o doskonałych właściwościach zatrzymywania tkanek, która może zapobiegać tworzeniu się zrostów po minimalnie inwazyjnych zabiegach chirurgicznych - powiedział prof. Yaobin Wu, główny autor badania.



Zdjęcie Schemat działania chińskiego hydrożelu do gojenia ran / materiały prasowe

Wcześniejsze badania wykazały, że tzw. ligandy polianionowe w połączeniu z kwasem hialuronowym mogą być przydatne do tworzenia materiałów zamykających tkanki. Chińczycy stworzyli innowacyjny hydrożel - nazwany HAD. Po wstrzyknięciu do tkanki, strona hydrożelu, która nie ma kontaktu z raną, jest utwardzana światłem UV przez 3-5 sekund (podobnie jak robi się to w przypadku żelowego manicure).



Związek okazał się kompatybilny z ludzkimi komórkami. Przetestowano go już na szczurach i królikach. U szczurów, które otrzymały HAD, większość stanów zapalnych ustąpiła i nie było widocznych zrostów 14 dni po operacji. Co ciekawe, śmiertelność w grupach nie otrzymujących HAD wynosiła 30-50 proc., podczas w grupie ze wstrzykniętym hydrożelem 0 proc. Podobne obserwacje poczyniono na królikach.



Naukowcy planują weryfikację klinicznej skuteczności hydrożeli HAD, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób związek ten może pomóc w gojeniu przewlekłych ran i zapobieganiu zrostom w różnych chorobach.