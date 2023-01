Naukowcy przetestowali już swoją skórę na różne sposoby, w tym podczas przewijania na ekranie elektronicznym, nawigacji po mapie i manipulowania wirtualnymi postaciami z gier wideo. Warto też dodać, że badania opublikowane w czasopiśmie naukowym Small są niejako kontynuacją trendu, który w ostatnich latach zyskiwał na popularności i może się pochwalić kilkoma przełomowymi rozwiązaniami.



Wystarczy wspomnieć, że naukowcy California Institute of Technology poinformowali w ubiegłym roku o swojej czującej (wykrywającej temperaturę, ciśnienie, a nawet toksyczność substancji) i możliwej do drukowania skórze wykonanej z hydrożelu, dzięki której roboty mają zyskać zmysł dotyku podobny do naszego. Zastosowania komercyjne obejmują tu wykrywanie źródeł zanieczyszczeń w akwenach wodnych czy "wyczuwanie" śladów materiałów wybuchowych w podejrzanych bagażach.