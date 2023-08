Spis treści: 01 Superksiężyc 2023. Co to za zjawisko?

02 Jak fotografować pełnię Księżyca? Zacznij od miejsca

03 Jak zrobić zdjęcie Księżyca? Statyw jest niezbędny

04 Jak zrobić zdjęcie Księżyca aparatem? Księżyc nie lubi długiego czasu naświetlania

05 Jak zrobić zdjęcie Księżyca telefonem?

Superksiężyc 2023. Co to za zjawisko?

Superksiężyc to specyficzne odniesienie do Księżyca, który jest bliżej Ziemi, niż zazwyczaj. Aby sobie to uzmysłowić, należy porównać dwie wartości. Największa odległość Księżyca od Ziemi (apogeum Księżyca) wynosi 406 700 kilometrów. Dla porównania Superksiężyc zbliża się do naszej planety nawet na 363 303 kilometry (perygeum Księżyca). Taka odległość zostanie osiągnięta podczas drugiej pełni w sierpniu.

Reklama

Dziś, czyli 1 sierpnia 2023 czeka nas pierwsza z dwóch sierpniowych pełni, a zarazem pierwszy Superksiężyc w tym miesiącu. W Polsce zobaczymy go około 21:03 na horyzoncie południowo-wschodnim. Chcąc przygotować się do tego zjawiska, warto wiedzieć, jak zrobić ładne zdjęcie pełni Księżyca. Aparaty i telefony w dłoń i do dzieła!

Jak fotografować pełnię Księżyca? Zacznij od miejsca

Fotografowanie pełni Księżyca (podobnie jak innych obiektów czy zjawisk) zaczyna się na długo przed tym jak wyciągniemy aparat lub telefon. Chodzi oczywiście o znalezienie odpowiedniego miejsca i zlokalizowanie Księżyca. W tym drugim pomóc nam może aplikacja w telefonie, np. MoonGlobe lub Moon Locator czy Fazy Księżyca. Gdy wiemy już gdzie i o której godzinie pojawi się Księżyc, możemy przejść do wybrania miejsca na zdjęcia.

Jakie miejsce będzie najlepsze do fotografowania pełni Księżyca? Wszystko zależy od naszej kreatywności. Warto pomyśleć nad wykorzystaniem ciekawych obiektów, np. wieżowców, katedr lub pomników. Można je ciekawie wkomponować w kadr, którego głównym elementem będzie sierpniowy Superksiężyc. Pamiętajmy, aby w okolicy nie było zbyt dużo ostrego światła, jak neony czy bilbordy. Mogą one skutecznie popsuć nasze ujęcie. Warto wybrać mniej oświetlony obszar, albo w ogóle dostać się do miejsca oddalonego od miast. Wszystko zależy od nas.