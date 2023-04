Światło UV ujawnia tajemnice Biblii. Ten "ukryty rozdział" czekał prawie 1,5 tys. lat

Co ciekawe, tekst oferuje wgląd w różnice w tłumaczeniach, np. tam, gdzie oryginalna grecka wersja - pierwotnie sądzono, że tekst powstał po aramejsku lub hebrajsku, a dopiero później przetłumaczono go na grekę, ale współcześnie przyjmuje się raczej, że to ona była jednak językiem oryginału - Ewangelii według świętego Mateusza mówi "jego uczniowie zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy i jeść", w przekładzie syryjskim mamy "zaczęli zrywać kłosy, rozcierać je w dłoniach i jeść".



I choć w tym przypadku znaczenie całego wersu nie uległo przez to zmianie, to należy mieć świadomość, jak wiele dalej idących zmian w tekście biblijnym mogło pojawić się w kolejnych latach przy takich przekładach. Ten konkretny egzemplarz Biblii trzeba zdaniem badaczy datować na nie później niż VI wiek - pomimo ograniczonej liczby datowanych rękopisów z tego okresu, porównanie z datowanymi rękopisami syryjskimi pozwala dość precyzyjnie zawęzić możliwe ramy czasowe do pierwszej połowy VI wieku.

To odkrycie dowodzi, jak produktywna i ważna może być w przypadku średniowiecznych rękopisów interakcja między nowoczesnymi technologiami cyfrowymi a badaniami podstawowymi podsumowuje Claudia Rapp, dyrektor Instytutu Badań Średniowiecznych Austriackiej Akademii Nauk.