Odchudzanie może zwiększać ryzyko śmierci. W tym wieku lepiej go nie próbuj

Odchudzanie na emeryturze? Nie, dziękuję!

Utrata zbędnych kilogramów to najczęściej powód do dumy, bo zwykło się ją odbierać jako dowód wytrwałości i podyktowanej dbałością o własne zdrowie zmiany stylu życia. Tyle że jak pokazuje najnowsze badanie, chudnięcie nie zawsze wychodzi nam na zdrowie i w pewnym wieku zdecydowanie lepiej zwrócić na nie uwagę.

A mowa o osobach starszych, u których zdaniem naukowców wiąże się z przedwczesną śmiercią i chorobami ograniczającymi życie, tj. nieuleczalnymi schorzeniami skracającymi życie, jak niewydolność serca, choroby płuc, schorzenia neurologiczne (choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane) oraz nowotwory, które nie reagują na leczenie.

Jak przekonują autorzy badania opublikowanego w JAMA Network Open, lekarze od dawna zdają sobie sprawę z ryzyka utraty masy ciała przez starsze osoby z problemami zdrowotnymi, ale nie zwracali większej uwagi na wpływ zmiany masy ciała na zdrowe osoby w podeszłym wieku.

To właśnie z tego powodu zespół Uniwersytetu Monasha zdecydował się na badanie, w którym wzięło udział prawie 17 tys. dorosłych w wieku co najmniej 70 lat z Australii i ponad 2 tys. dorosłych w Stanach Zjednoczonych w wieku co najmniej 65 lat. Wyniki? Przybieranie na wadze w starszym wieku nie jest związane z ryzykiem zgonu, w przeciwieństwie do chudnięcia:

Nasze badanie wykazało, że nawet 5-procentowa utrata masy ciała zwiększa ryzyko zgonu, szczególnie u starszych mężczyzn czytamy w badaniu.