"Święty Graal kryminalistyki". Przełomowe odkrycie zmieni bieg śledztw?

Przełomowe odkrycie. Metoda, która może zmienić sposób prowadzenia śledztw

Badacze z Maynooth University w Irlandii dokonali przełomowego odkrycia naukowego z zakresu kryminalistyki, koncentrującej się na zbieraniu, utrwalaniu i analizie dowodów dotyczących różnych przestępstw.

Nowe odkrycie może znacząco wpłynąć na to, jak zmieni się sposób prowadzenia śledztw - nie tylko w przypadku nowych, ale i starszych spraw, które wciąż czekają na rozwiązanie. Nowy sposób pozwala bowiem na coś, czego do tej pory nie potrafiliśmy - umożliwia odzyskiwanie odcisków palców z łusek po nabojach.

Uznawano to za niemożliwe. Badacze znaleźli sposób

Dr Eithne Dempsey i dr Colm McKeever opracowali nową elektrochemiczną metodę pozwalającą na odzyskiwanie odcisków palców z mosiężnych łusek, co wcześniej uznawano za niemożliwe. Zespół skupił się na łuskach z mosiądzu, bo jest on najpopularniejszym materiałem na świecie, a ponadto uznaje się, że pobieranie odcisków z tego materiału jest wyjątkowo trudne.

Innowacyjny sposób wykorzystuje niskie napięcie elektryczne i nietoksyczne substancje chemiczne - proces polega na umieszczeniu łuski w specjalnym roztworze i zastosowaniu napięcia, które powoduje osadzanie się materiału w szczelinach odcisków palców.

- Świętym Graalem w dochodzeniach kryminalistycznych zawsze było odzyskiwanie odcisków palców z łusek po wystrzelonej amunicji - powiedziała dr Dempsey. - Tradycyjnie, wysoka temperatura podczas strzelania niszczy wszelkie pozostałości biologiczne. Jednak nasza technika pozwoliła na ujawnienie linii papilarnych, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważalne.

Zastosowanie nowej metody sprawia, że na łusce pojawia się odcisk palca osoby, która załadowała amunicję. Colm McKeever, Eithne Dempsey, Forensic Chemistry, V. 44, 2025, 100663, ISSN 2468-1709, doi.org/10.1016/j.forc.2025.100663, CC BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiały prasowe

Odkryli, jak pobrać odciski palców z łusek wystrzelonej amunicji

Po zastosowaniu nowej metody odcisk palca staje się widoczny w ciągu kilku sekund. Metoda działa nawet na starszych łuskach - do 16 miesięcy po oddaniu strzału. Ponadto technika ta jest tania i przyjazna dla środowiska, a do tego może być stosowana w terenie dzięki przenośnemu urządzeniu. To ważna zmiana, bo dotychczas można było co najwyżej powiązać łuskę z bronią, z której została wystrzelona. Teraz możliwe będzie powiązanie łuski z osobą, która ją załadowała - co może być kluczowe w śledztwach.

Innowacyjna technika wymaga dalszych testów i legalizacji, zanim zostanie wdrożona przez policję i służby śledcze na całym świecie.

Rozwój tej metody może w przyszłości mieć zastosowanie nie tylko w sprawach związanych z użyciem broni. Naukowcy sądzą, że nowy test będzie można zastosować także do innych niż mosiądz powierzchni metalowych i np. z czasem sięgać po niego także w namierzaniu sprawców podpaleń.

Komunikat o odkryciu udostępniono na stronie uniwersytetu. Wyniki badań trafiły do czasopisma naukowego "Forensic Chemistry".

