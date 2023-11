Wyniki nowego badania oferują także wgląd we wspólne mechanizmy biologiczne występujące u różnych gatunków ssaków, które według autorów badania dają nadzieję na optymistyczne wyniki u ludzi, chociaż warto pamiętać, że lek nie przeszedł jeszcze testów na ludziach.

Czy świnie są naszą fontanną młodości?

Ich zdaniem w przyszłości może pojawić się możliwość zastosowania tego rodzaju odmłodzenia w celu systemowego zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby "zamiast leczenia chorób indywidualnie".

Z drugiej strony istnieją również powody, aby być sceptycznym co do wpływu tego odkrycia na ludzi. Naukowcy wskazali, że markery starzenia zaobserwowane u szczurów objętych badaniem mogą znacznie różnić się wartościami i wzorami w porównaniu z ludźmi. I może to być jeden z powodów, przez które liczne zabiegi odmładzające, wypadające rewolucyjnie u szczurów, nie wykazują później podobnej skuteczności podczas testów na ludziach. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na wyniki testów na ludziach, które przyniosą odpowiedź na pytanie, czy nowy lek to poszukiwana przez nas od zawsze fontanna młodości.