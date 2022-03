Miliony ludzi na świecie stosują sztuczne słodziki jako alternatywę dla cukru. Nie zawierają kalorii (lub zawierają ich niewiele), dlatego często dodaje się je do żywności i napojów z myślą, że nie przyczyniają się do tycia. Są obecne w pastach do zębów, słodyczach i gumach do żucia, aby dodać im słodyczy bez przyczyniania się do próchnicy zębów.

Badania przeprowadzone na ponad 100 000 dorosłych Francuzach sugerują, że sztuczne słodziki nie są wcale tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać. Zespół prowadzony przez Charlotte Debras i Mathilde Touvier z francuskiego instytutu Inserm oraz Université Sorbonne Paris Nord wykazał związek między niektórymi sztucznymi słodzikami a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka.

Naukowcy przeanalizowali 102 865 dorosłych Francuzów biorących udział w badaniu NutriNet-Santé zapoczątkowanym w 2009 r. przez zespół badawczy Nutritional Epidemiology. Udział w badaniu jest dobrowolny, a uczestnicy muszą podać dane dotyczące historii choroby, dane socjodemograficzne, informacje dotyczące diety i stylu życia.

Informacje o spożyciu sztucznych słodzików uzyskano z zaspisów żywieniowych uczestników badania. Dane miały sprawdzić, czy istnieje związek między spożyciem sztucznych słodzików a zachorowaniem na raka. Skorygowano je pod kątem wieku, płci, wykształcenia, aktywności fizycznej, palenia tytonu, wzrosku, cukrzycy i występowania raka w rodzinie.

Badania francuskich uczonych wykazały, że regularne spożywanie sztucznych słodzików może być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka. Potwierdzają wcześniejsze badania, które wykazały związek między tymi zmiennymi. Eksperymenty na zwierzętach sugerują, że sztuczne substancje słodzące mogą być rakotwórcze.



Debras i Touvier stwierdziły, że aspartam i acesulfam potasowy były szczególnie związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka. Zaobserwowano także większe ryzyko w przypadku raka piersi oraz grupy nowotworów związanych z otyłością, w tym raka piersi, raka jelita grubego czy raka prostaty.