Pierwsze skamieniałości prototaksytów odkryto w XIX wieku w Kanadzie, geolog John William Dawson uznał je wtedy za szczątki pradawnych drzew iglastych, stąd nazwa oznaczająca "pierwszy cis". Późniejsze badania sugerowały z kolei, że mogły to być gigantyczne grzyby, tworzące niegdyś ekosystem "grzybowych lasów".

Nowa gałąź ewolucji

Najnowsze analizy próbek z Rhynie Chert w Szkocji, jednego z najlepiej zachowanych ekosystemów lądowych ery dewońskiej, zawierającego skamieniałości roślinne i zwierzęce, podważają jednak tę teorię. Zespół kierowany przez dra Sandy'ego Hetheringtona i dra Corentina Lorona wykazał, że prototaksyty nie zawierały związków typowych dla grzybów, jak chityna, chitozan czy beta-glukan. Nie znaleziono też perylenu - biomarkera charakterystycznego dla grzybowych ścian komórkowych.

To życie, ale nie takie, jakie znamy dziś. Jego anatomia i skład chemiczny nie przypominają niczego spośród współczesnych organizmów

Zaginiony eksperyment natury

Jego zdaniem prototaksyty nie był grzybami, roślinami, porostami, ani żadnym znanym zwierzęciem - należały do zupełnie odrębnej, wymarłej linii eukariontów (organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami). Jak podkreśla Laura Cooper z Instytutu Nauk o Roślinach Molekularnych w Edynburgu, ich istnienie to dowód, że ewolucja "eksperymentowała" z różnymi formami złożonego życia, zanim powstały drzewa czy krzewy:

Prototaksyty reprezentują niezależną próbę natury w tworzeniu dużych organizmów wielokomórkowych - próbę, o której wiemy tylko dzięki wyjątkowo zachowanym skamieniałościom.

Choć prototaksyty żyły przez ok. 50 milionów lat, zniknęły z powierzchni Ziemi ok. 360 mln lat temu, ustępując miejsca prawdziwym roślinom naczyniowym. Naukowcy nie wiedzą, czy ich wymarcie było skutkiem konkurencji, czy zmian klimatycznych, ale jedno jest pewne - ten olbrzym nie pozostawił żadnych potomków.

Odkryte skamieniałości trafiły do Narodowego Muzeum Szkocji w Edynburgu, gdzie będzie można je obejrzeć w nowej ekspozycji. Jak podsumowuje reprezentujący tę instytucję dr Nick Fraser: "Prototaksyty pokazują, że historia życia na Ziemi to nie tylko łańcuch sukcesów, ale też niezliczone ślepe uliczki ewolucji".

