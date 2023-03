Tesla byłby dumny. Znaleźli niekończące się źródło elektryczności... powietrze!

Huc może zapewnić nam tanie, czyste i niekończące się źródło energii

U bakterii te wolne elektrony przepływają do złożonego obwodu zwanego "łańcuchem transportu elektronów" i są wykorzystywane do dostarczania komórce energii. A że wolne elektrony są tym, z czego składa się elektryczność, Huc jest niezwykle skuteczny w tworzeniu "energii z powietrza".

Co więcej, eksperymenty wykazały, że możliwe jest przechowywanie go przez długi czas w temperaturach ujemnych lub do 80 stopni Celsjusza bez utraty mocy do wytwarzania energii elektrycznej.

Autorzy badania przekonują, że otwiera to drogę do małych urządzeń zasilanych powietrzem jako alternatywy dla systemów zasilanych energią słoneczną, choć kluczem do sukcesu będzie tu zwiększenie skali produkcji enzymu.

Huc jest niewiarygodnie wydajny. W przeciwieństwie do wszystkich innych znanych enzymów i katalizatorów chemicznych zużywa nawet wodór poniżej poziomu atmosferycznego (...). Kiedy wyprodukujemy go w wystarczających ilościach, nie będzie granic produkcji czystej energii Rhys Grinter, Uniwersytet Monasha.