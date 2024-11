To gwiazda rocka wśród pleśni. Zawdzięczamy jej penicylinę

Jak wiele ważnych wynalazków i odkryć, do tego również doprowadził przypadek. Pewnego lipcowego dnia 1928 roku Aleksander Fleming zostawił w laboratorium kilka szalek Petriego, na których badał nietypowe szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus i pojechał na wakacje. Kiedy we wrześniu wrócił do pracy, zauważył, że na jednej z nich rozwinęła się pleśń, która zdawała się hamować rozwój bakterii wokół niej.

Zmienił historię ludzkości

Natychmiast podjął dalsze badania, podczas których zaobserwował, że pleśń produkuje substancję o działaniu obronnym, która zapobiega rozwojowi bakterii i nazwał ją penicyliną. W 1938 r. wspólnie z Howardem Walterem Floreyem oraz Ernsten Borisem Chainem wyizolowali składnik czynny i rok później założyli pierwszą na świecie wytwórnię penicyliny - pierwszego antybiotyku, który na zawsze odmienił leczenie wielu chorób i zapewnił im Nagrodę Nobla.