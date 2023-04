To kiedyś latało po Ziemi. Najstarszy gatunek nietoperza w historii

Gdy naukowcom wyłonił się spod ziemi niepozorny szkielet, nie sądzili, że będzie on tak niezwykły. Wszystko za sprawą tego, że jest to najstarszy okaz pozostałości po nietoperzach, jaki do tej pory znaleziono. Co więcej, znalezisko zawiera kompletny zestaw kości składających się na szkielet, co jest niezwykle rzadkie przy tak starych okazach.

Nowy gatunek

W tym miejscu, w skamieniałych osadach jeziora w Wyoming, do tej pory znaleziono wiele nietoperzy. Jednak wszystkie należały do tych samych dwóch gatunków i nic ich nie wyróżniało spośród innych znalezisk. Jednak wszystko się zmieniło, gdy dwa nowe okazy ukazały się oczom badaczy. Okazało się, że to przedstawiciele nowego gatunku nietoperzy z wymarłej rodziny Icaronycteridae.

Zdjęcie Ten kolega mógł ważyć około 22 do 29 gramów / Rietbergen et al., 2023, PLOS ONE, CC0 / domena publiczna

Został on nazwany I. gunnelli na cześć kierownika kolekcji kręgowców w Muzeum Paleontologii Uniwersytetu Michigan Gregga Gunnella, który przyczynił się do lepszego zrozumienia kopalnych nietoperzy i rozwoju kręgowców. Ewolucja nietoperzy w dalszym ciągu wymaga dodatkowych danych, dzięki którym naukowcy będą mogli doprecyzować obszar, o którym wiedzą stosunkowo niewiele. Dlatego też odnalezienie tych okazów może w znacznym stopniu przyczynić się do powstania nowych opracowań na ten temat.

Prehistoryczny nietoperz

Nowy gatunek w porównaniu ze znanymi do tej pory z tego obszaru wykazuje się mniejszym rozmiarem. Również inne jest jego uzębienie, ma krótsze przedramiona, szersze skrzydła, które zostały wyposażone w pazur. Niestety, w związku z tym, że osobniki te uległy zmiażdżeniu pod zasypem kopalnym, naukowcy nie są w stanie określić cech jego czaszki.

Jednak wydaje się, że mają one wspólne elementy morfologiczne z innymi gatunkami. Według rekonstrukcji naukowców ten kolega mógł ważyć około 22 do 29 gramów. Można to porównać do baterii AA. Wydaje się to niezwykle skromnym początkiem dla tego gatunki, zwłaszcza że około 33 miliony lat później niedaleko Wyspy Południowej Nowej Zelandii żyły megabaty ważące prawie dwa razy tyle, osiągając do 40 gram masy.