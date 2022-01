Nowe badanie zostało przeprowadzone na myszach, ale wyciągnięte wnioski są ogólne. Triklosan to związek chemiczny z grupy chlorowanych fenoli, stosowany jako środek przeciwgrzybiczy, bakteriostatyczny i bakteriobójczy. Jest często stosowany w antybakteryjnych mydłach, dezodorantach i pastach do zębów. Na oddziałach noworodkowych stosuje się go do zapobiegania zakażeniom wywoływanym przez antybiotykooporne bakterie.

Naukowcy z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill, Uniwersytetu Massachusetts Amherst i Uniwersytetu Baptystów w Hongkongu zidentyfikowali enzymy, które wywołują szkodliwe działanie triklosanu. Co więcej, badania przeprowadzone na myszach wskazują, że enzymy można zablokować i tym samym ochronić przed powodowaniem przez nie uszkodzeń jelit.



- Dzięki zidentyfikowaniu bakterii sprawcy, można opracować nowe metody diagnozowania, zapobiegania i leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit - powiedział prof. Matthew Redinbo z UNC-Chapel Hill College of Arts & Sciences i UNC School of Medicine.



Reklama

O toksycznym działaniu triklosanu wiadomo już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz udało się dokładniej przyjrzeć zmianom wywoływanym w populacji jelit. Było to możliwe dzięki połączeniu enzymów mikrobiomu jelitowego - zwłaszcza białka beta-glukuronidaza (GUS) - z triklosanem.



Naukowcy użyli inhibitora, który miał blokować przetwarzanie triklosanu w jelitach. Taka operacja zapobiegała uszkadzaniu mysiego jelita grubego. To może być niezwykle cenna wiedza do ochrony dużych populacji przed chorobami jelita grubego.



Sam triklosan jest łatwo wchłaniany w przewodzie pokarmowym, dlatego stanowi takie zagrożenie dla mikroflory bakteryjnej i jelit. Autorzy badania apelują, że istnieje potrzeba lepszego zrozumienia wpływu chemikaliów na nasz organizm.