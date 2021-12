Wąglik jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez Gram-dodatnią bakterię znaną jako laseczka wąglika (Bacillus anthracis). Patogen ten wywołuje poważne infekcje płuc u ludzi i charakterystyczne zmiany skórne. Panuje przekonanie, że wąglik może być groźną bronią biologiczną.

Nowe wyniki badań sugerują, że ten niebezpieczny patogen może być przydatny do zwalczania wielu rodzajów bólu u zwierząt, a potencjalnie także i ludzi.



Leki przeciwbólowe na bazie bakterii wąglika

Zespół uczonych z Harvard Medical School odkrył, że toksyna wąglika zmienia sygnalizację w neuronach odpowiedzialnych za odczuwanie bólu (nocyreceptorów). Co więcej, udało się połączyć część tej toksyny z różnymi rodzajami ładunków molekularnych, dostarczając je do nocyreceptorów. Dzięki temu, ma być możliwe stworzenie nowych metod leczenia bólu, działających na receptory bólowe, ale nie wykazujących efektów ogólnoustrojowych, jak ma to miejsce z popularnymi lekami przeciwbólowymi.



- Ta molekularna platforma, wykorzystująca toksynę bakteryjną do dostarczania substancji do neuronów i modulowania ich funkcji, reprezentuje nowy sposób celowania w neurony wywołujące ból - powiedział prof. Isaac Chiu z Instytutu Blavatnika w Harvard Medical School.



Reklama

Stworzenie nowych leków przeciwbólowych to palący problem medycyny. Opioidy pozostają najbardziej skutecznymi lekami przeciwbólowymi, ale wykazują liczne efekty uboczne - przede wszystkim przekierowanie sygnałów do mózgowego układu nagrody. To oznacza, że od opioidów łatwo można się uzależnić.



- Wciąż istnieje ogromna potrzeba kliniczna opracowania nieopioidowych terapii przeciwbólowych, które nie uzależniają, ale skutecznie wyciszają ból. Nasze eksperymenty pokazują, że jedną ze strategii, przynajmniej eksperymentalnie, może być specyficzne celowanie w neurony bólowe za pomocą tej toksyny bakteryjnej - powiedziała Nicole Yang, pracownik naukowy HMS zajmujący się immunologią w laboratorium Chiu.



Wykorzystanie bakterii wąglika do leczenia bólu to wciąż podejście czysto eksperymentalne. Musi minąć wiele czasu, aby można było zastosować tę terapię u ludzi.