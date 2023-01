Tyranozaur był tak inteligentny jak współczesne małpy? Nowa teoria wywołała prawdziwą wojnę

Jak mądre były dinozaury?

Naukowców od dawna interesuje kwestia inteligencji dinozaurów. Badania z ostatnich lat pokazują nam, że te gady były mądrzejsze, niż wcześniej zakładaliśmy. Jednak praca Suzany Herculano-Houzel może być ogromną rewolucją paleontologiczną, która wywróci dotychczasową wiedzę o dinozaurach do góry nogami.

Dinozaury to jedne z najbardziej fascynujących zwierząt w historii. Przez ostatnie lata badania nad tymi wymarłymi gadami, kompletnie zmieniły ich wizerunek, wcześniej uformowany głównie na Parku Jurajskim. Dziś dinozaury w masowej wyobraźni nie są już postrzegane jako krwiożercze bestie a majestatyczne zwierzęta, mające bardzo skomplikowane zwyczaje i zachowania

Suzana postanowiła zbadać inteligencję wymarłych gadów za pomocą nowatorskiej metody oszacowania gęstości neuronów w korze mózgowej. Założyła przy tym, że nie wszystkie dinozaury miały taką samą liczbę neuronów. Do badań potrzebowała jednak mózgu zwierzęcia, a jak dobrze wiemy, dziś trudno znaleźć mózg dinozaura. Suzana miała jednak pomysł jak obejść ten problem z pomocą anatomii porównawczej.



Jak zbadać "mózg" dinozaura?

Dla Suzany zastępczym mózgiem dinozaura był mózg ptaka. Techniczne są one najbardziej spokrewnione z teropodami, dwunożnymi mięsożernymi dinozaurami, do których należy m.in. Tyranosaurus rex.



Drugim krokiem było oszacowanie, ile neuronów mieści się w korze mózgowej ptaków, w stosunku do masy ich mózgów. Autorka wykorzystała do tego bazę danych opracowaną w zeszłym roku, gdzie naukowcy dowiedli, że mózgi ptaków mają większą liczbę neuronów niż mózgi gadów. Na podstawie tej bazy Suzana opracowała równanie korelujące masę mózgu ptaków z przybliżoną liczbą neuronów w korze mózgowej.

Wstępne szacunki wykazały, że istnieje różnica w masie mózgów dinozaurów, w zależności od ich poszczególnych rodzajów. Wśród teropodów widoczne było podobieństwo do skalowania masy mózgu, jaka występuje u współczesnych ptaków.



Dawniej do szacowania inteligencji dinozaurów używano tzw. iloraz encefalizacji (EQ), który mierzy względną wielkość mózgu zwierzęcia w stosunku do wielkości jego ciała. Metoda ta jest jednak nieprecyzyjna m.in. ze względu na fakt, że u wielu zwierząt rozmiar ciała ewoluuje niezależnie od rozmiaru mózgu, co daje błędne dane przy wymarłych gatunkach. Metoda Suzany Herculano-Houzeli może okazać się dokładniejszą alternatywą