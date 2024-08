Utrata zębów fatalna dla serca. Ujawnili zaskakujący związek

Nowe badanie jest niejako próbą wyjaśnienia niektórych z tych sprzeczności, a badacze skupili się tu na znacznej utracie zębów, łącząc dane z 12 opublikowanych badań, z których każde dotyczyło wyników leczenia jamy ustnej i chorób układu krążenia przez okres od 3 do 49 lat. Efekt? Utrata większej liczby zębów, co może się zdarzyć w starszym wieku, została powiązana z większym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca, udaru mózgu i innych śmiertelnych zdarzeń sercowych.

Nasze odkrycia wyraźnie pokazują, że utrata zębów to nie tylko problem stomatologiczny, ale i istotny czynnik prognostyczny śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych mówi Anita Aminoshariae, endodonta i badacz dentystyczny na Uniwersytecie Case Western Reserve w Ohio.

Chroń zęby za wszelką cenę

Analiza opisana w czasopiśmie Journal of Endodontics wykazała, że ryzyko śmierci z powodu chorób serca u osób, które utraciły wszystkie lub większość zębów, było o 66 proc. wyższe w porównaniu z osobami, które utraciły tylko kilka lub nie utraciły ich wcale. Zależność ta była inna w pięciu badaniach z udziałem osób, którym pozostało mniej niż 10 zębów, jednak zwiększone ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia pozostało widoczne.

We wszystkich 12 badaniach objętych analizą uwzględniono wiek i palenie tytoniu, a 10 z nich uwzględniało co najmniej pięć kluczowych czynników zakłócających związanych z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Kiedy naukowcy sprawdzili, czy czynniki te wpływają na ich wyniki, okazało się, że zwiększone ryzyko utrzymywało się, "co potwierdza wpływ utraty zębów na śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych".

Chociaż ta analiza badań obserwacyjnych może jedynie wskazać powiązania, a nie bezpośrednie przyczyny, sugeruje, że globalnemu obciążeniu chorobami układu krążenia można częściowo zaradzić poprzez poprawę zdrowia jamy ustnej i że "nie można lekceważyć ratowania zębów i utrzymywania optymalnego zdrowia jamy ustnej".