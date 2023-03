Wibracje i smart-tabletka

Jak czytam w raporcie zaprezentowanym przez naukowców z Medical College of Georgia, ich sposobem na walkę z zaparciami i podobnymi dolegliwościami może być nietypowa pastylka. Zamiast dokładania kolejnych środków chemicznych czy substancji aktywnych, kluczem do walki z tego rodzaju będą wibracje.

Jest to swego rodzaju inteligentna pastylka, która wibrując ma pobudzać do działania mięśnie okrężnicy. Po połknięciu będzie działać bezpośrednio w miejscu, w którym występuje problem. Cały proces działania ma trwać około 2 godziny, a 3-sekundowe wibracje będą przeplatane z odpoczynkiem trwającym 16 sekund.

Czy taka metoda jest zbyt inwazyjna? Okazuje się, że zupełnie nie. Wręcz przeciwnie — wibrująca tabletka nie zawiera lateksu, ani innych tworzyw mogących zaszkodzić organizmowi człowieka. Co więcej, całość jest skutecznie wydalana. Jest też inna, nieprzeceniona zaleta — działanie tabletki nie wypłukuje z ciała potrzebnych mikroorganizmów ani nie wpływa negatywnie na florę bakteryjną. Paradoksalnie, jest to bardzo nieinwazyjna metoda.

Wiele zastosowań

Wibrująca pastylka może być wykorzystywana nie tylko w sytuacji zajścia znanych i powszechnych problemów gastrycznych. Może pomóc również osobom cierpiącym na określone dolegliwości żołądkowe — wówczas niewielkie urządzenie zostanie aktywowane wcześniej, rozpoczynając pracę krótko po połknięciu.

Zdjęcie Vibrant to nowatorski sposób na leczenie problemów gastrycznych / Vibrant / materiał zewnętrzny

Vibrant (bo taką nazwę nosi produkt) może w niedługim czasie stać się powszechnie stosowanym środkiem na wspomniane wyżej dolegliwości. Obecnie zbiera dobre opinie środowiska naukowego w USA, gdzie po przebadaniu 300 osób nie stwierdzono żadnych zagrożeń. Jedynym skutkiem ubocznym były odczuwalne, choć lekkie wibracje w jelitach. Te dotyczyły jednak tylko 11% badanych.

Sam koszt takiego preparatu na chwilę obecną nie jest wysoki. Jednorazowe podanie tabletki (aplikujemy ją samodzielnie) to cena wahająca się od 2 do 3 dolarów. Zakładając, że leczenie nie dotyczy choroby przewlekłej, może ostatecznie wynieść relatywnie niewiele. Komfort i ulga idące w parze ze stosowaniem preparatu są z kolei trudne do ocenienia.