Wielkie wyróżnienie dla Polaków. Troje naukowców z prestiżowym grantem

Polacy zostali wyróżnieni w konkursie umożliwiającym otrzymanie grantu instalacyjnego, który pomoże w rozwoju badań oraz prowadzeniu laboratoriów. Granty instalacyjne EMBO mają poza tym na celu wzmacnianie poziomu wymiany międzynarodowej na europejskich uczelniach, oraz ulepszenie mobilności kadry akademickiej.

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej od lat prowadzi programy grantowe, a także organizuje kursy i szkolenia, integrując tym samym społeczność naukową w Europie. Installation Grants jest jednym z głównych programów organizacji. Dzięki niemu, zakładający niezależne laboratoria badacze otrzymują wsparcie w prowadzonych analizach. Dotyczy to między innymi pomocy finansowej. Do rozdysponowania jest tylko 10 grantów, a laureatami trzech z nich została właśnie trójka naukowców z Polski.

Dokonania polskich badaczy

Badania zrealizują Aleksandra Kołodziejczyk i Ewelina Małecka-Grajek - w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Maciej Cieśla - w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. Laureaci otrzymają 50 tysięcy euro rocznie na rozwój swoich laboratoriów.

Jest nam bardzo miło, że ci wyjątkowi naukowcy są wspierani przez EMBO. Promujemy doskonałość w naukach o życiu w całej Europie i poza nią. Z radością czekamy na wkład nowych stypendystów. Ich badania niewątpliwie wzmocnią nauki o życiu w ich krajach i wzbogacą szeroko rozumianą społeczność naukową skomentowała rozdanie grantów dyrektor EMBO, Fiona Watt.

Zdjęcie Dr Aleksandra Kołodziejczyk oraz dr Ewelina Małecka-Grajek dzięki nagrodzie będą mogły rozwijać swoje badania. Oprócz nich grant dostał także dr Maciej Cieśla. / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Obok polskich, objęte finansowaniem będą również laboratoria w Czechach, Grecji, Litwie, Portugalii, Turcji i na Węgrzech.

Naukowcy z Polski będą rozwijać swoje projekty badawcze

Dr Ewelina Małecka-Grajek otrzymała grant na projekt badawczy "Od dynamiki degradacji RNA bakteryjnego do narzędzi manipulacji ekspresją genów".

- Grant Instalacyjny EMBO odegra kluczową rolę w poszerzaniu naszego zrozumienia, w jaki sposób procesy biologiczne w bakteriach są ze sobą powiązane. Finansowanie pomoże w badaniach mających na celu odkrycie podstawowych mechanizmów, ostatecznie torując drogę do innowacyjnych terapii przeciwdrobnoustrojowych - powiedziała badaczka. - Ponadto, z radością dołączam do Sieci Młodych Badaczy EMBO, która oferuje niezrównane możliwości szkolenia, współpracy i rekrutacji nowych członków laboratorium - dodała.

Dr Aleksandra Kołodziejczyk będzie pracować na projektem: "Rola mikrobioty w progresji chorób wątroby". W jej laboratorium prace trwają między innymi nad interakcjami między jelitem a wątrobą, z naciskiem na rolę mikroflory.

- Grant z EMBO jest dla mnie ważny, ponieważ jest elastyczny i daje wiele możliwości do wykorzystania środków, co znacznie ułatwia prowadzenie badań. To wyjątkowe, gdy naukowcy są obdarzani takim zaufaniem - powiedziała badaczka.

Natomiast dr Maciej Cieśla zyskał grant na badanie starzenia się komórek macierzystych. Naukowiec dąży do tego, aby zrozumieć, czy tzw. splicing ma związek ze starzeniem się komórek krwi. Takie badania mają szansę przyczynić się do lepszego poznania możliwości odmładzania tkanek oraz łagodzenia chorób związanych z wiekiem.

Obszary badawcze, w jakich poruszać się będą laureaci z innych krajów, to między innymi starzenie się, biologia nowotworów, komunikacja osi jelitowo-mózgowej, mikrobiota, oraz narzędzia edycji genów.