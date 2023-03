Widzieliśmy już wiele badań, które wskazywały, że niski poziom witaminy D wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju demencji. Witamina, pełniąca w naszym organizmie funkcję prohormonu, pomaga usuwać z mózgu amyloid, czyli szkodliwe nieprawidłowe białko powstające w wyniku długiego przebiegu wyniszczających chorób (jest m.in. cechą charakterystyczną choroby Alzheimera) i może również zapobiegać gromadzeniu się białka tau, odgrywającego z kolei rolę w rozwoju demencji.

Naukowcy wskazują zalety suplementowania wit. D

I chociaż teoretycznie witaminę D uzyskujemy poprzez ekspozycję na światło słoneczne i dietę, badania konsekwentnie wykazują, że w naszej szerokości geograficznej mamy jej zdecydowanie za mało i nawet mieszkańcy krajów południowych mogą być narażeni na jej niedobory. To właśnie dlatego wielu lekarzy i naukowców poleca suplementowanie witaminy D (nawet przez cały rok), która ma ogromne znaczenie dla układu kostnego, mięśniowego, nerwowego czy krążenia, a najnowsze badania wprost pokazują, że jej przyjmowanie może chronić przed demencją.



