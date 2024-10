Wrzesień br. kojarzy nam się głównie z okresem bardzo intensywnych deszczy, które w wybranych regionach Polski doprowadziły do powodzi. Okazuje się jednak, że zeszły miesiąc był bardzo ciepły i pod tym względem było blisko do osiągnięcia historycznych rekordów.

Drugi najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił dane, z których wynika, że zeszły miesiąc był drugim najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów temperatury w Polsce.

Reklama

Średnia temperatura powietrza we wrześniu 2024 r. w Polsce wyniosła 16,9 stopnia Celsjusza. To oznacza, że była wyższa o 3,2 stopnia Celsjusza względem normy wieloletniej (liczonej z lat 1991-2020). Anomalia jest więc dosyć spora i jakby tego było mało, to bliska historycznego rekordu, który został ustanowiony we wrześniu 2023 r.

Najcieplej było oczywiście na nizinach. W tym przypadku średnia temperatura we wrześniu wyniosła 17,3 stopnia Celsjusza. Natomiast chłodniej było w górach. Dla Sudetów odnotowano średnią w postaci 14,8 stopnia Celsjusza, co i tak jest temperaturą wyższą w porównaniu do skali wieloletniej dla całej Polski.

Wrzesień 2024 roku przyniósł ekstremalne opady deszczu

IMGW zwraca uwagę również na opady, które we wrześniu 2024 r. w wybranych regionach Polski przybrały ekstremalną skalę. Średnia dla całego kraju to 67,9 mm, czyli o 10,5 mm więcej względem normy wieloletniej. Były jednak regiony, gdzie wody spadło znacznie więcej.

Rekordowe opady odnotowano na Śnieżce czy w Jeleniej Górze. W przypadku tych dwóch obszarów norma wieloletnia została przekroczona kilkukrotnie i zaobserwowano ponad 290 mm wody! Dodatni bilans deszczowy zauważono głównie w południowo-zachodniej części Polski, a na pozostałych obszarach był on zazwyczaj ujemny.

W skali globalnej wrzesień 2024 r. również był drugim najcieplejszym tym miesiącem w historii pomiarów. Średnia temperatura na Ziemi wyniosła 16,17 stopnia Celsjusza, co jest wartością o 0,73 stopnia Celsjusza wyższą względem normy wieloletniej. Natomiast w porównaniu do czasów przedprzemysłowych anomalia po raz kolejny rok z rzędu przekroczyła 1,5 stopnia Celsjusza.