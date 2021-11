- Od zawsze kocham latanie i zawsze byłam zafascynowana kosmosem, to dla mnie spełnienie marzeń. Znaczy dla mnie wszystko. Mam nadzieję dzielić to doświadczenie z moją córką, żebyśmy razem mogły inspirować następne pokolenie do podążania za swoimi marzeniami

komentowała zwyciężczyni.