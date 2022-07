Na stronie internetowej Billa Gatesa o nazwie Gates Notes, regularnie pojawiają się między innymi wpisy nt. polecanych przez przedsiębiorcę książek. Tak stało się i teraz, a poniższe zestawienie zostało zaproponowane jako 5 wspaniałych tytułów na lato.

Nie są to książki lekkie, dotyczą raczej ważnych tematów - zmian klimatycznych, równości płci, polaryzacji politycznej czy faktu, że życie nigdy nie kreuje się w taki sposób, w jaki wyobrażają sobie młodzi ludzie. Gates zaznacza jednak, że dzięki umiejętnościom autorów, upragniony przekaz został zawarty i podany w zrozumiały, przyjemny sposób.

Z zaproponowanych książek jedynie dwie zostały wydane w Polsce. Tym, dla których angielski nie jest przeszkodą, zapowiada się jednak czytelnicza uczta.

"Siła" (ang. tytuł "The Power") napisana przez Naomi Alderman

Bill Gates przyznaje, że jest to tytuł zarekomendowany przez jego córkę. Idea jest dość prosta - co by było, gdyby kobiety zyskały moc, dzięki której mogłyby emitować silne elektrowstrząsy? Nagle cała władza stoi po stronie żeńskiej części społeczeństwa, a świat, w którym obecnie żyjemy, zostaje przedstawiony w krzywym zwierciadle. Polską wersję językową możemy przeczytać dzięki wydawnictwu Marginesy.

"Why we’re polarized" autorstwa Ezry Klein

W książce amerykańskiego dziennikarza dowiadujemy się, dlaczego jako społeczeństwo się dzielimy, a co interesuje Gatesa, to dlaczego tak się dzieje, zwłaszcza w przypadku polityki. Klein przedstawia argumenty za tym, że być może jest to niejako zapisane w ludzkiej naturze.

"Lincoln highway" (ang. tytuł "The Lincoln Highway") spod pióra Amor Towels

Akcja dzieje się w 1954 roku. Dwaj bracia przemierzają Amerykę, aby znaleźć swoją matkę. Jak można się domyślić, droga bohaterów wcale nie jest łatwa i nie idzie tak, jak sobie zaplanowali. W Polsce ten tytuł opublikowano w wydawnictwie Znak.

"The Ministry for the Future" napisana przez Kim Stanley Robinson

To książka science-fiction polecona Gatesowi przez jego czytelników. Jak przyznaje, bardzo cieszy się, że ją przeczytał, choć jest na tyle złożona, że trudno ją po krótce opisać. Tematem powieści jest kryzys klimatyczny. To prawdziwa gratka dla wyobraźni i ciekawie przedstawione podejście do ekologii oraz psychologii ludzkiej.

"How the World Really Works" stworzona przez Václava Smila

Przedsiębiorca wskazuje ten tytuł jako interesujący dla tych, którzy łakną zwartej, przystępnej, ale dokładnej wiedzy nt. podstaw rządzących światem, przekazanej w ramach matematycznego myślenia.

Filozofia czytania

Bill Gates ma dość specyficzne podejście do czytania. Czerpie wiele przyjemności z uczenia się, do lektury wybiera np. literaturę faktu, ale i książki stricte naukowe. Jak wspominają jego znajomi, zdarzyło się, że przedsiębiorca na wakacje przywiózł sobie aż 14 tytułów, które przewiózł w specjalnej torbie, którą zawsze do tego wykorzystuje. Wiadomym jest, że uwielbia robić notatki na marginesach, a dodatkowo wyznaje zasadę, że publikacje powinny otrzymywać czas, na jaki zasługują i jaki jest potrzebny do faktycznego zrozumienia tego, co czytamy (czyli przynajmniej godzinę). Gates wierzy, że dopóki człowiek się uczy, tak naprawdę się nie starzeje.