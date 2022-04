Zanieczyszczone powietrze zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca

Marcin Powęska Nauka

Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza - nawet na poziomie niższym od wytycznych WHO - może przyczynić się do wystąpienia zawału serca w ciągu godziny. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez chińskich naukowców dotyczące wpływu jakości powietrza, którym oddychamy, na nasze zdrowie.

Zdjęcie Zanieczyszczenie powietrza to poważne zagrożenie - nie można go bagatelizować / 123RF/PICSEL