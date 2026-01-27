Żarówka Edisona z 1879 roku mogła wytwarzać grafen

Karolina Majchrzak

Amerykańscy badacze odkryli dowody sugerujące, że Thomas Alva Edison mógł nieświadomie wytworzyć grafen ponad sto lat przed jego oficjalną identyfikacją. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Rice w Houston, odtwarzając historyczne eksperymenty wynalazcy z pierwszą żarówką z 1879 roku.

Thomas Alva Edison był amerykańskim wynalazcą, znanym z przełomowych odkryć w dziedzinie stabilnego oświetlenia elektrycznego. Założył jedno z pierwszych nowoczesnych laboratoriów badawczych w Menlo Park w stanie New Jersey i wynalazł pierwszą komercyjnie opłacalną żarówkę elektryczną w 1879 roku.

Edison mógł zrobić to pierwszy

Naukowcy w nowym badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego ACS Nano odtworzyli warunki podobne do tych, w jakich ją wyprodukował i poinformowali, że… żarnik węglowy przekształcał się w grafen, co sugeruje, że Edison mógł uzyskać go w swoich eksperymentach blisko 150 lat temu.

Zespół kierowany przez prof. Jamesa Toura, specjalistę w dziedzinie chemii, materiałoznawstwa i nanoinżynierii, zrekonstruował pierwotny projekt żarówki węglowej amerykańskiego wynalazcy i poddał go analizie za pomocą współczesnych narzędzi badawczych.

Podczas eksperymentu badacze zastosowali takie same parametry elektryczne, jakich Edison mógł używać w XIX wieku. W efekcie część włókna żarowego przekształciła się w grafen turbowarstwowy - odmianę grafenu o nieregularnym losowym ułożeniu warstw, cenioną dziś w przemyśle za możliwość masowej produkcji i wysoką przewodność.

Odtworzenie tego, co zrobił Edison, przy użyciu współczesnych narzędzi i wiedzy, jest naprawdę ekscytujące
przyznał prof. Tour, autor korespondencyjny publikacji.

Grafen, czyli najcieńszy materiał świata

Grafen to jednoatomowa warstwa węgla ułożona w heksagonalną strukturę plastra miodu. Jest około 200 razy mocniejszy od stali, niezwykle przewodzący elektryczność i ciepło, a przy tym elastyczny, przezroczysty i odporny na przenikanie gazów. Odkryli go w 2004 roku Andre Geim i Konstantin Novoselov z Uniwersytetu w Manchesterze, za co później otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Współcześnie grafen powstaje m.in. metodą ogrzewania Joule'a, w której prąd elektryczny błyskawicznie rozgrzewa materiały węglowe do temperatur 2000-3000°C. W epoce Edisona stosowano włókna węglowe pozyskiwane z naturalnych materiałów, np. japońskiego bambusa, zamiast wolframu, który pojawił się dopiero w nowoczesnych żarówkach.

Gdy prąd przepływał przez włókno, jego opór powodował intensywne nagrzewanie i emisję światła. Zespół Toura doszedł do wniosku, że takie warunki mogły przypadkowo odtworzyć proces ogrzewania, a tym samym doprowadzić do chwilowego powstania grafenu.

    Grafen sprzed epoki grafenu

    Pierwszy autor badań, Lucas Eddy, absolwent Rice University, przyznał, że inspiracją były poszukiwania prostych metod masowej produkcji grafenu: "Szukałem najtańszego sposobu jego wytwarzania. Przypomniałem sobie, że dawne żarówki wykorzystywały włókna węglowe". Aby przetestować hipotezę, badacze zakupili ręcznie wykonane żarówki w stylu Edisona z nowojorskiego sklepu artystycznego, odtworzone zgodnie z patentem z 1879 roku.

    Podłączono je do zasilania prądem stałym o napięciu 110 V i uruchomiono na około 20 sekund. Efekt? Po testach żarnik zmienił barwę z ciemnoszarej na srebrzystometaliczną, a analiza przy użyciu spektroskopii Ramana potwierdziła obecność grafenu turbowarstwowego w strukturze włókna.

    I choć nie ma pewności, czy grafen faktycznie utrzymywał się w oryginalnych żarówkach Edisona, wyniki badań sugerują, że mógł powstawać krótkotrwale w trakcie pracy włókna, na długo przed jego formalnym odkryciem.

    Świadomość, że Edison mógł wytworzyć grafen, otwiera fascynujące pytania o to, jakie inne zjawiska naukowe kryją się w historycznych eksperymentach
    podsumował prof. Tour.
