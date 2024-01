Zegar Zagłady to symboliczne urządzenie, które powstało w 1947 roku jako integralna część czasopisma "Bulletin of the Atomic Scientists" i ma ostrzegać ludzkość przed zbliżającą się katastrofą spowodowaną naszą działalnością. Jego pomysłodawcami są naukowcy i inżynierowie pracujący przy Projekcie Manhattan, m.in. Albert Einstein czy J. Robert Oppenheimer, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z konsekwencji używania przez ludzkość broni nuklearnej. Pierwotnie zegar został ustawiony na siedem minut do północy, najdalej od niej znajdowała się zaraz po zimnej wojnie w 1991 roku.

Wskazówki Zegara Zagłady ani drgną

A czemu to takie ważne? Przyjmuje się, że kiedy wybije na nim północ, Ziemia stanie się niezdatna do zamieszkania przez człowieka i od początku 2023 roku jesteśmy bliżej tego momentu, niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie wtedy naukowcy przesunęli wskazówki zegara najbliżej północy w historii, wskazując, że do zagłady pozostało nam symboliczne 90 sekund. Argumentowali, że odpowiedzialne są za to przede wszystkim zmiany klimatyczne, które obecnie stanowią największe zagrożenie dla ludzkości oraz prowadzone na świecie wojny.