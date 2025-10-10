Czeska armia odnotowuje coraz częstsze incydenty z udziałem niezidentyfikowanych dronów pojawiających się w pobliżu własnych obiektów wojskowych oraz kluczowych elementów infrastruktury krytycznej. Rzeczniczka Sztabu Generalnego, Zdeňka Sobarňa Košvancová, potwierdziła te doniesienia w rozmowie z mediami, podkreślając, że te wydarzenia przypominają incydenty z innych krajów NATO.

Według oficjalnych komunikatów, drony były zauważane blisko strategicznych lokalizacji, co budzi obawy o bezpieczeństwo narodowe. Chociaż dokładna liczba incydentów nie została ujawniona, armia monitoruje sytuację we współpracy z sojusznikami, w tym NATO. Rzeczniczka nie ujawniła szczegółów dotyczących ram czasowych zarejestrowanych zdarzeń, ani nie podała listy dotkniętych obiektów, argumentując, że informacje te pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa.

Niezidentyfikowane drony nad bazami wojskowymi w Czechach

Podkreśliła jednak, że incydenty miały miejsce zarówno nad bazami wojskowymi, jak i w pobliżu ważnych instalacji infrastrukturalnych, takich jak potencjalnie elektrownie czy węzły komunikacyjne. Brak precyzyjnych danych ma na celu uniknięcie ujawnienia wrażliwych informacji, które mogłyby być wykorzystane przez potencjalnych przeciwników.

Czeskie siły zbrojne są w pełni przygotowane do radzenia sobie z tego typu zagrożeniami. Jak stwierdziła Košvancová, armia dysponuje środkami do wykrywania i identyfikacji dronów, a w razie potrzeby może je neutralizować poprzez zestrzelenie lub zakłócenia radiowe. Wybór metody zależy od analizy ryzyka i okoliczności, co pozwala na elastyczne działanie.

Coraz więcej dronów nad bazami w całej Europie

W kontekście rosnącej liczby podobnych incydentów w regionie, Czechy inwestują w nowoczesne systemy antydronowe, wzorując się na działaniach innych państw, takich jak Szwecja, która przeznaczyła na ten cel znaczące środki finansowe. Zjawisko niezidentyfikowanych dronów nie ogranicza się do Czech, podobne przypadki odnotowano w wielu krajach europejskich, w tym w Niemczech, Danii, Szwecji i Norwegii, gdzie drony pojawiały się nad bazami wojskowymi, lotniskami i elektrowniami.

Eksperci wskazują na możliwe powiązania z Rosją, interpretując te incydenty jako element hybrydowej wojny mającej na celu testowanie systemów obronnych NATO i destabilizację regionu. Chociaż brak jednoznacznych dowodów, narastające obawy skłoniły kraje do wzmocnienia środków bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. W Belgii niedawno aresztowano trzy osoby podejrzane o przygotowywanie ataku terrorystycznego z użyciem drona, skierowanego przeciwko premierowi i innym politykom.

Te incydenty przyspieszają rozwój technologii antydronowych

Podczas przeszukań znaleziono drony, drukarkę 3D oraz materiały wskazujące na planowanie zamachu, co podkreśla rosnące zagrożenie ze strony dronów w kontekście terroryzmu. Ten incydent, choć nie bezpośrednio powiązany z czeskimi zdarzeniami, ilustruje, jak drony stają się narzędziem w rękach różnych aktorów, zmuszając Europę do adaptacji strategii obronnych.

Czeska armia rozwija zaawansowane systemy antydronowe zdolne do niszczenia lub neutralizacji zagrożeń. Przykładem jest system ReCas, opracowany przez rodzimą firmę Retia, który integruje modułowe komponenty sensoryczne, - takie jak radar 3D ReGuard do wczesnego wykrywania na dużych odległościach, sensor RF do identyfikacji częstotliwości oraz sensor elektrooptyczny do klasyfikacji w dzień i w nocy, z efektorami umożliwiającymi zakłócenia elektroniczne (soft-kill) lub fizyczne zestrzelenie (hard-kill).

W innych krajach NATO stosowane są technologie takie jak jammery RF, spoofing GPS, urządzenia mikrofalowe wysokiej mocy (HPM) powodujące uszkodzenie elektroniki dronów, sieci przechwytujące czy lasery wysokiej energii do bezpośredniego niszczenia struktur UAV, często integrowane w systemy dowodzenia dla szybkiej reakcji w warunkach wojskowych.

