Zrobiono najdokładniejsze zdjęcie bakterii w historii

Nowe zdjęcie ukazuje w nowej perspektywie zewnętrzną błonę bakterii Gram-ujemnych, do których zaliczamy m.in. A.baumannii, P.aeruginosa, Salmonella i E.coli. To właśnie ta część patogenu odpowiada za nabywanie cech oporności na antybiotyki i rozprzestrzenianie się superbakterii, które do 2050 r. mogą powodować nawet 10 mln zgonów rocznie.

- Zewnętrzna błona stanowi niewiarygodną barierę dla antybiotyków i jest ważnym czynnikiem w uodparnianiu się zakaźnych bakterii na leczenie. Pozostaje jednak stosunkowo niejasne, w jaki sposób ta bariera jest składana, dlatego zdecydowaliśmy się zbadać ją tak szczegółowo - powiedział prof. Bart Hoogenboom z University College London, główny autor badania.



Naukowcy przebadali zewnętrzną część bakterii E.coli za pomocą mikroskopijnej igły o średnicy kilku nanometrów. Wykazano, że w zewnętrznej błonie komórkowej znajdują się mikroskopijne otwory, które umożliwiają przenikanie składników odżywczych i blokują dostęp toksyn (a także leków).



Niektóre fragmenty błony nie zawierają żadnych białek, a zamiast tego mają cząsteczki z resztami cukrowymi, znane jako glikolipidy. Modyfikacja tej części bakterii zwiększa skuteczność działania antybiotyku znanego jako bacytracyna, który jest zwykle skuteczny tylko przeciwko bakteriom Gram-dodatnim.



- Podręcznikowy obraz zewnętrznej błony bakteryjnej pokazuje białka rozmieszczone w sposób nieuporządkowany, dobrze wymieszane z innymi elementami składowymi. Nasze obrazy pokazują, że tak nie jest, ale że łaty lipidowe są oddzielone od bogatych w białka sieci, tak jak olej oddziela się od wody, w niektórych przypadkach tworząc szczeliny w pancerzu bakterii. Ten nowy sposób patrzenia na błonę zewnętrzną oznacza, że możemy teraz zacząć badać, czy i jak taki porządek ma znaczenie dla funkcji błony, integralności i oporności na antybiotyki - powiedziała Georgina Benn z University College London.



Nowe badania mogą nie tylko ujawnić słabe punkty bakterii, ale także pokazać, jak rosną i organizują się w grupach.



