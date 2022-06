Jak sprawdzić prędkość internetu i zrobić dokładny pomiar?

Operatorzy oferują wiele najróżniejszych pakietów dostępu do internetu. Część z nas decyduje się na opcje, w których prędkość surfowania po globalnej sieci jest najszybsza.

Często oczekiwania mają się nijak do rzeczywistości. Prędkość internetu jest zwyczajnie wolniejsza, niż w umowie.

Wtedy pojawia się pytanie: Jak zmierzyć prędkość internetu? I po co w ogóle to robić, skoro operator powiedział, że będziesz mieć np. 100 Mb/s i tak powinno być.

Zdjęcie SpeedTest.pl - prosty i szybki test prędkości internetu / SpeedTest / materiał zewnętrzny

W większości przypadków tak nie jest. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest po prostu sprawdzenie szybkości łącza za pomocą dedykowanych aplikacji.

Jak sprawdzić prędkość internetu?

Jeśli będziesz mieć ewentualne zastrzeżenia do jakości usług operatora, to za pomocą testów możesz złożyć reklamacje. Na dobry początek warto zainteresować się serwisem SpeedTest.pl i certyfikowanym Pro.SpeedTest.pl . Jest to certyfikowana przez polski rząd i przez Prezesa UKE usługa profesjonalnej analizy prędkości dostępu do internetu.

Zanim rozpoczniesz test, najpierw zamknij wszystkie programy P2P i zorientuj się czy niczego nie pobierasz. Sprawdź również prędkość internetu zapisaną w umowie. Pamiętaj, że pomiar prędkości internetu należy robić po kablu podpiętym bezpośrednio do routera. Jest to ważne, ponieważ w przypadku połączenia przez Wi-Fi, w drugim pomieszczeniu, prędkość połączeń może spaść nawet o ponad 50 procent.

W przypadku, gdy chcesz sprawdzić prędkość połączeń na szybko, np. na Wi-Fi w restauracji czy po prostu na ulicy, to bardzo praktycznym narzędziem może okazać się aplikacja Internet Speed Test od V-Speed.eu.

Można za jej pomocą szybko i dokładnie ocenić stań łącza i porównać wyniki z innymi miejscami i operatorami.