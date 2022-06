Profil zaufany staje się w Polsce coraz popularniejszą metodą potwierdzania tożsamości obywatela w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Skorzystanie z niego jest bardzo łatwe, wygodne i bezpieczne.

Pomimo tego faktu, wielu jego szczęśliwych posiadaczy zapomina hasła dostępowego, co sprawia, że nie można z niego skorzystać. Jak odzyskać hasło do profilu zaufanego? Jest to również bardzo intuicyjny proces.

Jeśli z jakichś przyczyn zapomnicie hasła do profilu zaufanego, to w łatwy sposób można go przypomnieć lub odzyskać przez dedykowaną witrynę: pz.gov.pl.

Jak skorzystać z opcji przypomnienia loginu (nazwy użytkownika)?

1. Wejdź na stronę https://pz.gov.pl. Wybierz kolejno: Zaloguj się > Nie pamiętam nazwy użytkownika.

2. Wpisz adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

3. Odbierz e-mail z przypomnieniem loginu.

Jak skorzystać z opcji przypomnienia hasła?

1.Wejdź na stronę https://pz.gov.pl. Wybierz kolejno: Zaloguj się > Nie pamiętam hasła.

2.Wpisz nazwę użytkownika oraz numer PESEL (jeśli masz ważny profil zaufany).

3.Odbierz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.