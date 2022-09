Ta wiadomość poruszyła wszystkich pasjonatów samolotów. W Polsce miał pojawić się światowy numer jeden "niewidzialnych bombowców", czyli amerykański bombowiec Northrop B-2 Spirit. Do jego lądowania w Gdańsku miało rzekomo dojść w ubiegłym tygodniu, a sam moment zbliżania się do pasa lotniska miał być uwieczniony na filmie. Do materiału w serwisie TikTok został dodany wstrząsający opis: "Takie Cudo zawitało w Trójmieście dzisiaj. Koniec świata już blisko".

Na szczęście do "końca świata" jeszcze daleko, bo cała sprawa okazała się "fake news'em", czyli oszustwem. Niewidzialny bombowiec nigdy nie wylądował na żadnym polskim lotnisku, a film pokazujący jego "schodzenie po ścieżce" w Gdańsku został wykonany dwa lata temu przed bazą RAF-u w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Northrop B-2 Spirit ląduje w 2020 roku na lotnisku bazy RAF w angielskim hrabstwie Gloucestershire /YouTube



Na trop oszustwa wpadli pasjonaci lotnictwa, którzy uważnie śledzą wszystkie filmy z niezwykłymi samolotami zamieszczone w sieci. Okazało się, że w serwisie youtube jest materiał wideo z października 2020 roku, który pokazuje amerykański bombowiec B-2 lądujący przy bazie RAF-u.



B-2 Spirit czyli latająca legenda

Trudno uwierzyć, ale ten niezwykły samolot przestał być produkowany 30 lat temu. Powstało zaledwie 20 egzemplarzy "czarnego, latającego skrzydła" (i jeden szkoleniowy), czyli niewidocznego dla radarów bombowca strategicznego.



Northrop B-2 Spirit



Prędkość maksymalna: 1 010 km/h

Długość: 21 m

Zasięg: 11 100 km

Ciężar: 71 700 kg

Rozpiętość skrzydeł: 52 m

Napęd: Silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy, General Electric F118

Początkowo Armia Stanów Zjednoczonych zamówiła 135 egzemplarzy Northrop B-2 Spirit, ale wyprodukowano zaledwie 20, które do dziś służą w siłach powietrznych USA. Przejdzie do historii jako najdroższy samolot świata. Koszt budowy jednego bombowca B-2 według niektórych ekspertów mógł przekroczyć nawet dwa miliardy dolarów. Amerykanie od dawna wspominają, że niewidzialne bombowce Northrop B-2 Spirit zdały egzamin na piątkę, ale już czas, aby przeszły na emeryturę. Ich służba ma się zakończyć w 2032 roku. Jeśli ktoś jest pasjonatem samolotów i chce na własne oczy ujrzeć ten cud techniki - musi się spieszyć. I raczej "polować" na niego z aparatem fotograficznym w Stanach Zjednoczonych, ale raczej nie w Polsce.