Google Pixel 9a oficjalnie. Znamy polskie ceny smartfona

Google Pixel 9a to nowy smartfon z logo G na obudowie, który debiutuje również w Polsce. Znamy ceny telefonu i tym razem jest to tańsza propozycja. Specyfikacja techniczna obejmuje procesor Tensor G4, który znamy z pozostałych modeli serii 9. Co oferuje Google Pixel 9a i ile kosztuje nowy smartfon w naszym kraju?