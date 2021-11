Netflix wprowadza istotną zmianę - warto o niej wiedzieć

Jakiś czas temu Netflix wprowadził do swojej aplikacji obsługę nowego kodeka AV1, który pozwoli na oszczędzanie danych podczas strumieniowania materiałów wideo. Teraz rozwiązanie trafi także na wybrane telewizory obsługujące system Smart TV. Mowa tu przede wszystkim o urządzeniach opartych na systemach Android TV i Tizen. Co ciekawe, Netflix umożliwi również strumieniowanie poprzez kodek AV1 na konsoli Sony PlayStation 4 Pro.

Opcja przyda się szczególnie tym osobom, które do oglądania wideo wykorzystują sieć komórkową bez podłączania do Wi-Fi. Sam kodek został opracowany przez Alliance for Open Media i ma pozwolić na 20 proc. oszczędności danych w porównaniu do rozwiązania VP9.

Netflix udostępnił listę urządzeń, na których jest obecnie obsługiwany kodek: