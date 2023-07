Nowe samoloty bojowe FA-50 Fighting Eagle już w Polsce

Polska armia zbroi się na europejską potęgę. Niebawem będziemy dysponowali m.in. nowoczesnymi czołgami, samolotami i okrętami. Polskie Siły Powietrzne zamówiły 48 samolotów szkolno-bojowych KAI FA-50 Fighting Eagle koreańskiej produkcji, które docelowo zastąpią używane myśliwce MiG-29.

Jak ujawniło Ministerstwo Obrony Narodowej, dziś (10.07) do Polski przybyły pierwsze samoloty KAI FA-50 Fighting Eagle, a niebawem trafią do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Co najważniejsze, FA-50 w wariancie FA-50PL Block 20 dla Polski będą wyposażone w radar AESA (Active Electronically Scanned Array) PhantomStrike. To ultranowoczesna stacja radiolokacyjna opracowana przez Raytheon Intelligence & Space (część Raytheon Technologies).

