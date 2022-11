Oto nowi astronauci Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polecą na Księżyc

Najnowszy nabór na nowych astronautów i astronautki jest szczególnie ważny, ponieważ Europejska Agencja Kosmiczna na coraz większą skalę, wraz z NASA, przygotowuje się do powrotu ludzi na Księżyc. W związku z tym istnieje duża szansa, że ktoś z grona nowych astronautów i astronautek dostąpi zaszczytu wzięcia udziału w pierwszym w XXI wieku załogowym locie wokół naturalnego satelity naszej planety (Artemis-2), lądowaniu na jego powierzchni (Artemis-3), a nawet jego badaniu w przyszłych bazach (Artemis-4).

Podczas ogłaszania wyników, w siedzibie ESA emocje sięgnęły zenitu. To pierwsze takie wydarzenie od ponad 13 lat. Komisja wybrała siedemnaście osób, w tym dziewięć mężczyzn i osiem kobiet, spośród ponad 22 tysięcy kandydatów z 25 krajów. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło kolejno z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nowa załoga dołączy do elitarnego grona siedmiu aktywnych obecnie europejskich astronautów. Nie zapominajmy też o zespole szacownych dwudziestu rezerwistów, który bezustannie będą musieli być w formie, by w razie problemów, natychmiast zastąpić czołowych astronautów i astronautki.

Nowy konkurs na astronautów i astronautki jest też szczególnie ważny dla Polski. Europejska Agencja Kosmiczna ujawniła, że z naszego kraju wpłynęło aż 549 wniosków. Oznacza to, że na każdy milion Polaków, 14 osób chciałoby zostać astronautami. To całkiem sporo. Pokazuje to coraz większe zainteresowanie astronomią i eksploracją kosmosu w naszym kraju, ale również szybki rozwój branży kosmicznej, która - jak się oczekuje - w najbliższych dekadach zaowocuje historycznymi dokonaniami ludzkości.

Przedstawiciele NASA i ESA nie mają wątpliwości, że przez najbliższe 100 lat ludzkość przejdzie wielką przemianę ku cywilizacji międzyplanetarnej. Powstaną bazy na Księżycu i Marsie oraz pierwsze kopalnie na planetoidach. Chociaż dziś zawód astronauty to wciąż gigantyczna nisza na rynku pracy, to jednak - jak uważają futurolodzy - w niedalekiej przyszłości będzie to jeden z najbardziej popularnych zawodów.

NASA i ESA planują powrót ludzi na Księżyc w 2025 roku w ramach misji Artemis-3. Na pokładzie kapsuły Orion i statku Starship znajdzie się przynajmniej jedna osoba pochodząca ze Starego Kontynentu. W kolejnych misjach na Księżyc realizowanych w trakcie wielkiego programu Artemis znajdzie się więcej Europejczyków. Być może wśród załogi pojawi się również obywatel Polski. Trzymamy za to mocno kciuki.

Przy okazji tematu eksploracji kosmosu nie można nie wspomnieć o pierwszym polskim kosmonaucie. Jest nim generał Mirosław Hermaszewski. W 1978 roku wraz z radzieckim astronautą białoruskiego pochodzenia Piotrem Klimukiem odbyli lot na orbitę okołoziemską na statku Sojuz 30. Misja trwała 8 dni, w trakcie której astronauci 126 razy okrążyli Ziemię.