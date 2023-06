Największa rakieta w historii Polski o groźnej nazwie "Perun" wystartowała w środę 21 czerwca kilka minut po 19.00. Start odbył się z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Rakieta "Perun" miała pierwotnie wykonać lot suborbitalny na wysokość 50 kilometrów, ale w trakcie lotu jej twórcy zdecydowali się ze względów bezpieczeństwa przerwać lot. Była to bardzo dobra okazja, aby sprawdzić system przerywania misji. Po osiągnięciu 22 kilometrów rakieta rozdzieliła się na dwie części, które opadły na wody Bałtyku.

W rozmowie z GeekWeek Marcin Sarnowski z firmy SpaceForest przyznał, że test wypadł bardzo dobrze.



W czasie lotu mieliśmy cały czas kontakt z rakietą. Było kilka scenariuszy. Wybraliśmy ten, dzięki któremu sprawdziliśmy procedury awaryjnego przerwania misji. Części rakiety wylądowały na Bałtyku, ładunek nie uległ zniszczeniu Marcin Sarnowski, SpaceForest

Po osiągnięciu wysokości 22 kilometrów rakieta rozdzieliła się na dwie części, po czym wystrzeliła spadochrony. Zarówno zbiornik, jak i część ładunkowa opadły na wody Bałtyku. Tuż po jej starcie z portu wypłynął kuter, który błyskawicznie podjął z wody części "Peruna". - Wszystko odbyło się bardzo szybko i sprawnie, wszystkie procedury zadziałały - powiedział w rozmowie z GeekWeek Marcin Sarnowski z firmy SpaceForest.



W skład ładunku wchodziły przeróżne materiały promocyjne (także książki). Zostaną one dostarczone do sympatyków misji "Peruna", którzy wspierają ten projekt. - Na szczęście nic z ładunku nie uległo zniszczeniu - dodał Marcin Sarnowski.



Firma SpaceForest zapowiada podanie kolejnego terminu startu "Peruna", który ma osiągnąć jeszcze większą wysokość.

Rakietę zaprojektowała gdyńska firma SpaceForest. Największa polska rakieta ma wysokość 11 metrów i waży 970 kilogramów.



Najważniejsze cechy rakiety PERUN:



zdolność do wyniesienia 50 kg ładunku na wysokość minimum 100 km n.p.m.

silnik o impulsie całkowitym do 1,2 [MNs]

system kontroli lotu zapewniający jej sterowalność

system pozwalający odzyskać i użyć ponownie wszystkie części rakiety

system awaryjnego wyłączenia rakiety umożliwiający kontrolowane przerywanie misji

system regulacji ciągu

zastosowanie napędu hybrydowego na ekologiczne paliwo składające się z podtlenku azotu i parafiny

Po osiągnięciu maksymalnej wysokości rakieta Perun będzie w obszarze nieważkości (mikrograwitacji) zaledwie przez ok. 5 minut. Potem zacznie powoli opadać, ale dzięki spadochronom bezpiecznie wyląduje na ziemi. Autorzy projektu przewidują, że każda rakieta będzie w pełni odzyskiwalna. Jej konstrukcja pozwala na wykonanie 5 lotów.

Swoją nazwę Perun zawdzięcza słowiańskiemu bóstwu, któremu podlegały grzmoty i pioruny. Po starcie rakieta będzie mogła wynieść lekkie ładunki (do 50 kilogramów) na wysokość nawet ok. 150 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. To za mało, aby umieścić na orbicie satelity komunikacyjne, ale wystarczająco dużo, aby przeprowadzać eksperymenty naukowe w warunkach niskiej grawitacji. Jednym z największych atutów "Peruna" jest ekonomiczność. Koszt wystrzelenia kilograma ładunku na pokładzie Peruna ma być znacznie mniejszy niż u światowej konkurencji.