Promocje na Black Friday 2022. Wszystkie okazje w jednym miejscu

Kiedy jest Black Friday 2022?

Black Friday to coroczne święto wyprzedaży, które przywędrowało do Europy ze Stanów Zjednoczonych. W USA jest to zawsze piątek tuż po Święcie Dziękczynienia, które przypada w trzeci czwartek listopada. Z tej okazji sklepy wprowadzają gigantyczne wyprzedaże towarów, a tłumy kolejek to już norma, która stała się wizytówką tego dnia. Jak to wygląda w Polsce? Zwyczajowo już od początku listopada zalewają nas reklamy z okazji "Black...". Nie wszystkie promocje są jednak warte uwagi, dlatego przyglądamy się tym, które według nas na to zasługują.

W Plusie już Black Friday. Samsung nigdy nie był tak tani

Zdjęcie Black Friday 2022 w Plusie już trwa. / materiały promocyjne

Black Friday w sklepie internetowym Plusa już trwa. W promocji możecie kupić urządzenia Samsung: smartfon Galaxy Z Fold 4 5G 512GB i smartwatche: Samsung Galaxy Watch 5 WiFi w wersji 40mm i 44mm oraz Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi.

Nowy smartfon Xiaomi tani jak barszcz! W Black Friday na Amazonie

Zdjęcie Xiaomi Redmi Note 11 w kolorze Twilight Blue / materiały prasowe

Smartfona Xiaomi Redmi Note 11 w kolorze Twilight Blue znajdziemy w promocji na polskim Amazonie. Oferta jest atrakcyjna - urządzenie kupimy za 764,15 zł. To o 15 procent mniej w stosunku do ostatniej najniższej ceny, czyli 899 zł.

Tylko 200 sztuk! Nowy telewizor na Black Friday!

Zdjęcie Telewizor QLED Samsung QE55Q83BATXXC / Allegro / materiały prasowe

Smart TV QLED Samsung QE55Q83BATXXC ma wyświetlacz o przekątnej 55 cali, z częstotliwością odświeżania 100 Hz. Zastosowany procesor obrazu to Quantum Processor 4K. Obsługuje rozdzielczość HFR i 4K w 120 kl./s. Ma 4 wejścia HDMI, ale można do niego podłączyć więcej konsol.

iPhone 13 w supercenie na Black Friday na Allegro

Zdjęcie iPhone 13 dostępny w bardzo dobrej cenie na Allegro! / Nilay Patel / Unsplash

Na Allegro ruszyły promocje w ramach Black Week, który potrwa od 21 do 27 listopada. Wśród atrakcyjnych ofert publikowanych przez tydzień zakupowego świętowania można odnaleźć takie z supercenami również na elektronikę. Jeśli dobrze poszukamy, możemy wyhaczyć iPhone’a 13 w cenie, która sprawiła, że przetarliśmy oczy ze zdziwienia. Smartfony te dostępne są w cenie 4069 zł.

