Producent chwali się, że jest to pierwszy w historii telewizor, który można po prostu przylepić do ściany. W tym celu na tylnym panelu są dwie, podłużne, próżniowe "przyssawki". Wystarczy przyłożyć telewizor tylnym panelem go do równej powierzchni (szkło, beton, płyta gipsowa itp.). Już po chwili Displace automatycznie uruchomi pompę próżniową i telewizor dzięki wytworzonemu podciśnieniu wręcz przylepi się do powierzchni.

Zdjęcie Na tylnym panelu telewizora Displace jest specjalny system z podciśnieniem, który pozwala przylepić telewizor do gładkiej powierzchni. / Twitter

Projektanci telewizora przewidzieli także sytuacje awaryjne. Jeśli akumulatory w telewizorze są bliskie rozładowania system wyśle o tym powiadomienie do właściciela za pomocą specjalnej aplikacji. Displace jest zaskakująco lekki - waży zaledwie 9 kilogramów. Okazuje się, że można go nawet przylepić do szyby w oknie.