Dobra wiadomość dla graczy – ceny pamięci RAM będą coraz niższe

PC

Czwarty co do wielkości producent pamięci RAM ostrzega przed zbliżającą się korektą cen. Podczas, gdy do tej pory takie informacje najczęściej zwiastowały ich podniesienie, tym razem sytuacja jest przeciwna.

Zdjęcie Pamięć RAM będzie tanieć / materiały prasowe