Spis treści: 01 Microsoft Word. Prosty sposób na edycję PDF

02 Edycja PDF w Adobe Acrobat Reader

03 Wykorzystaj bezpłatne narzędzia Google do edycji PDF

04 Xodo PDF — edycja PDF na urządzeniu mobilnym

05 Darmowy program do edycji PDF, czyli PDF-XChange Editor

Microsoft Word. Prosty sposób na edycję PDF

W przypadku podstawowego oprogramowania tekstu, jakim jest Microsoft Word, możliwa jest również edycja plików w formacie PDF. W tym celu:

Otwórz aplikację Word Wybierz Pusty dokument W prawy górnym rogu kliknij Plik W obszarze Otwórz wybierz plik, który chcesz edytować lub kliknij Przeglądaj Na ekranie pojawi się komunikat, wybierz OK

Po kilku lub kilkunastu sekundach na ekranie pojawi się dokument, który będzie można w pełni edytować.

Edycja PDF w Adobe Acrobat Reader

Oprogramowanie od firmy odpowiedzialnej za format PDF pozwala nie tylko odczytywać pliki w takiej formie, ale również je edytować.

Reklama

Otwórz program Adobe Acrobat Reader Z obszaru po prawej stronie Inna lokalizacja plików wybierz Twój komputer Kliknij Przeglądaj Wybierz dokument, który chcesz edytować W górnym pasku wybierz Narzędzia Kliknij Edytuj plik PDF

Wadą tego rozwiązania jest konieczność posiadania płatnej wersji Pro. Jednak gdy chcemy jednorazowo edytować PDF, możemy skorzystać z 7-dniowej wersji próbnej.

Wykorzystaj bezpłatne narzędzia Google do edycji PDF

Narzędzia udostępniane przez giganta z Mountain View, Dysk Google oraz Dokumenty Google, również pozwalają na bezproblemową edycję PDF. W tym przypadku musimy zacząć od transferu pliku, który chcemy edytować, na Dysk Google. Następnie:

Wejdź na stronę drive.google.com Zaloguj się na swoje konto Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik, który chcesz edytować Wybierz Otwórz w, a następnie Dokumenty Google

Po kilku lub kilkunastu sekundach na ekranie pojawi się plik, który będzie w pełni edytowalny.

Xodo PDF — edycja PDF na urządzeniu mobilnym

75% Polaków korzysta na co dzień ze smartfonów. Zapewne wiele z tych osób wykorzystuje również format PDF w różnych sytuacjach. Z tego względu warto zadbać o to, by mieć możliwość nie tylko wyświetlania, ale również edycji plików na smartfonie. Oprogramowanie Xodo PDF to czytnik i edytor plików PDF w jednym, który jest dostępny w Google Play. Jest intuicyjny, więc korzystanie z niego nie sprawi większych problemów. Dodatkowo umożliwia zostawianie komentarzy oraz wypełnianie formularzy dostępnych w PDF bezpośrednio na smartfonie.

Darmowy program do edycji PDF, czyli PDF-XChange Editor

Dostępnych jest wiele aplikacji, które umożliwiają edycję plików w formacie PDF na komputerze z systemem Windows. Jedynym z nich jest PDF-XChange Editor, który posiada bezpłatną licencję. Podobnie, jak w przypadku programu na urządzenia mobilne, można przy jego użyciu nie tylko edytować tekst w formacie PDF, ale również dodawać lub usuwać strony, komentować, zakreślać oraz podpisywać dokumenty certyfikatami.

Zobacz także:

Pełnia Księżyca w marcu 2023. Robaczy Księżyc zachwyci na niebie

Filmy oscarowe 2023 na Netflix i nie tylko. Gdzie obejrzeć je w internecie?

Jak sprawdzić czyj to numer telefonu i kto do mnie dzwoni?