MacBook Air M3 vs starsze laptopy Apple z M2 i M1. Co wybrać?

Apple zapowiedziało nowego laptopa MacBook Air z czipem M3 kilka dni temu. Jego sprzedaż rusza w piątek i wielu klientów zastanawia się nad tym, czy to dobry oraz opłacalny zakup? Komputer otrzymał pewne zmiany, które na tle maszyn z procesorami M2 i M1 sprawiają, że jest "lepszy". Rodzi się jednak pytanie: czy wprowadzone nowości są na tyle istotne, że warto dokonać przesiadki?

Nowy procesor Apple M3

Nowy MacBook Air otrzymał najnowszy procesor Apple dla komputerów (oraz iPadów), czyli autorski układ M3. Jest to bardzo zaawansowany SoC, który bazuje na czipie A17 Pro z iPhone'ów 15 Pro. Co dokładnie wyróżnia go na tle procesorów poprzedniej generacji?

Zdjęcie Rodzina procesorów Apple M3. MacBook Air ma ten najmniejszy. / Apple / materiały prasowe

Zacznę od tego, że układ Apple M3 występuje w trzech wersjach: podstawowej, Pro i Max. Nowy MacBook Air ma pierwszy z wymienionych procesorów. Składa się on z czterech rdzeni wydajnościowych, czterech dla energooszczędnych zadań i GPU z 8 lub 10 rdzeniami. SoC został wykonany w 3-nm litografii oraz ma 25 mld tranzystorów.

MacBook Air z Apple M3 - jak wypada pod względem wydajności?

Procesor Apple M3 z nowego MacBooka Air oferuje oczywiście lepszą wydajność w porównaniu do czipów M2 i M1. Zwłaszcza w zestawieniu z tym pierwszym. Firma twierdzi, że rdzenie wydajnościowe są o 30 proc. szybsze względem tych z M1. Natomiast w przypadku energooszczędnych widać zysk w postaci 50 proc. W porównaniu do procesora M2 tak dużych różnic już nie ma i sięgają one od kilkunastu do 20 i kilku proc.



Sytuacja wygląda jeszcze lepiej w przypadku układu GPU dla obliczeń graficznych. Nie chodzi tylko o lepszą wydajność, ale również zaimplementowane w nim technologie. Są to:

Nowa architektura , która przekłada się na wzrost wydajności i lepsze zarządzanie energią;



, która przekłada się na wzrost wydajności i lepsze zarządzanie energią; Funkcja Dynamic Caching pozwalająca efektywniej alokować zasoby pamięci, co przekłada się na szybsze przetwarzanie danych;

pozwalająca efektywniej alokować zasoby pamięci, co przekłada się na szybsze przetwarzanie danych; Sprzętowa akceleracja ray tracingu , który wykorzystywany jest w nowszych grach i odpowiada za lepsze odwzorowanie efektów świetlnych czy odbić;

, który wykorzystywany jest w nowszych grach i odpowiada za lepsze odwzorowanie efektów świetlnych czy odbić; Sprzętowa akceleracja mesh shadingu, czyli techniki zwiększającej wydajność bez większego spadku jakości obrazu.

Ponadto nowy MacBook Air z Apple M3 dostępny jest z maksymalnie 24 GB zunifikowanej pamięci. Natomiast komputery z M1 obsługują do 16 GB RAM-u. W połączeniu z szybszym procesorem i GPU można stwierdzić, że jest to komputer, na którym będzie można pograć w nowsze tytuły. Jeśli więc planujesz zakup notebooka także z myślą o rozgrywce, to wybór najnowszego modelu będzie najodpowiedniejszy. Choć warto mieć na uwadze, że czipy M1 i M2 również radzą sobie z nowszymi grami, ale zaoferują mniejszą wydajność. Poniżej kilka przykładowych zestawień:

Gra No Man's Sky działa do 60 proc. szybciej w porównaniu do MacBooka Air z M1;

Montowanie filmów w aplikacji Final Cut Pro jest do 60 proc. krótsze w porównaniu do M1;

Praca z arkuszami Excela jest do 35 proc. szybsza względem M1;

Korekcja obrazu z wykorzystaniem funkcji Super Resolution w Photomatorze jest do 40 proc. krótsza w porównaniu do M1.

Na uwagę zasługuje również nowy i wyspecjalizowany Neural Engine, który odpowiada za przetwarzania zadań opartych na sztucznej inteligencji. Czip zaszyty w procesorze M3 jest o 60 proc. wydajniejszy względem tego z układu M1.

Szybsze Wi-Fi 6E oraz udoskonalenia audio

Nowy MacBook Air wspiera także nowsze Wi-Fi 6E. W poprzednich generacjach komputerów obsługiwany jest starszy standard z numerkiem 6 (802.11ax). Pozwala to na przyspieszenie działania sieci bezprzewodowych m.in. poprzez wykorzystanie pasma 6 GHz.

Zdjęcie Nowy MacBook Air z czipem M3. / Apple / materiały prasowe

Apple chwali się także udoskonaleniami obejmującymi audio. W komputerze umieszczono zestaw składający się z trzech mikrofonów z ulepszeniami obejmującymi izolację dźwięku. Producent twierdzi, że przekłada się to na lepsze doznania w trakcie prowadzenia rozmów głosowych. Ponadto nowy MacBook Air ma wbudowane głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Ekrany bez większych zmian. Komputer dostępny jest z wyświetlaczami o przekątnej 13 i 15 cali, które oferują podobne parametry. Podobnie jest z czasem pracy na baterii, gdzie Apple nadal deklaruje około 18 godzin pracy na jednym naładowaniu.

Obsługa dwóch monitorów

Na uwagę w nowym MacBooku Air z pewnością zasługuje wsparcie dla dwóch zewnętrznych monitorów (przy zamkniętej pokrywie). To nowość w tym segmencie komputerów Apple i "nie potrafi" tego nawet MacBook Pro z podstawowym czipem M3 oraz starsze modele Air. Pozwalają one na podłączenie maksymalnie jednego ekranu.

Zdjęcie Nowy MacBook Air z czipem Apple M3. / Apple / materiały prasowe

Dlatego pod tym względem MacBook Air z czipem M3 z pewnością będzie dobrym wyborem. Myśląc o wykorzystaniu więcej niż jednego zewnętrznego wyświetlacza na pewno w trakcie dokonywania zakupu warto zwrócić na to uwagę.

Polskie ceny komputera MacBook Air M3

Ceny nowego MacBooka Air z czipem M3 przedstawiają się w Polsce następująco:

Model z 13-calowym ekranem - od 5999 zł

Model z 15-calowym ekranem - od 6999 zł

Zdjęcie Laptopy MacBook Air dostępne obecnie w ofercie Apple. / Zrzut ekranu/Apple / INTERIA.PL

Widoczne wyżej kwoty dotyczą podstawowych konfiguracji sprzętowych. Można je modyfikować i wybrać do 24 GB pamięci RAM lub dysk SSD o pojemności do 2 TB. To jednak skutkuje wzrostem cen do nawet ponad 14 tys. zł.

Czy warto kupić laptopa MacBook Air z czipem M3?

Nowy MacBook Air z procesorem Apple M3 wprowadza udoskonalenia, które to jednak niekonieczne są na tyle istotne, że warto rozważać przesiadkę. W porównaniu do komputerów z układami M2 wymiana nie przyniesie większych efektów. Natomiast poprzedni MacBook Air z tym procesorem jest teraz tańszy i kosztuje tysiąc złotych mniej. Może więc stanowić dla wielu klientów ciekawą alternatywę.

Większe efekty będą widoczne po przesiadce z komputerów z czipem M1, bo tutaj zysk wydajności nierzadko sięga kilkudziesięciu procent, a nie kilkunastu względem M2. Z pewnością zakup jeszcze bardziej odczujesz w momencie, gdy obecnie użytkujesz notebooki Apple z układami Intela. Tutaj często wzrost wydajności w przypadku pewnych zadań jest aż kilkunastokrotny.

Wybór należy więc do ciebie, ale pamiętaj, że wprowadzenie do oferty nowego MacBooka Air z czipem Apple M3 sprawiło, że komputery z poprzednimi układami są tańsze. Z oferty co prawda zniknął model z M1, ale nadal jest on dostępny w wielu sklepach i z racji niższej ceny stanowi bardzo ciekawy wybór. W oficjalnej dystrybucji pozostają maszyny z procesorami M2 (ale tylko w opcji z 13-calowym ekranem), których ceny również zostały obniżone.