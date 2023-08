Microsoft Edge 116 dostępny. Nowa przeglądarka dla biznesu

Microsoft Edge to obecnie druga co do popularności przeglądarka internetowa na komputerach. Pierwsze miejsce należy do Google Chrome, ale gigant z Redmond wie, że jego aplikacja również ma spore grono użytkowników i z myślą o nich udostępniono nowe wydanie z numerkiem 116. Co nowego tu znajdziemy?

Microsoft Edge 116 pierwszym wydaniem dla biznesu

Najnowsza odsłona przeglądarki z numerkiem 116 jest zarazem pierwszą wersją Microsoft Edge dla biznesu. Jest to specjalna platforma, którą stworzono z myślą o sektorze firm oraz przedsiębiorców. Najlepiej oddaje to oficjalny opis ze strony producenta, który widać niżej.

"Dzięki wbudowanemu bezpieczeństwu klasy korporacyjnej, produktywności, łatwości zarządzania i sztucznej inteligencji Edge dla biznesu umożliwia organizacjom maksymalizację produktywności i bezpieczeństwa oraz oferuje możliwość oddzielenia przeglądania służbowego od prywatnego dzięki automatycznemu przełączaniu między łatwo zarządzanym oknem przeglądarki osobistej (MSA) oraz okno przeglądarki roboczej (Microsoft Entra ID). Wszyscy użytkownicy logujący się przy użyciu swojego identyfikatora Entra (dawniej Azure Active Directory) automatycznie otrzymają Edge dla biznesu i zobaczą zaktualizowaną ikonę z teczką, aby wskazać, że znajdują się w roboczym oknie przeglądarki."

Pasek boczny przypinany do pulpitu Windows

Microsoft Edge 116 wprowadza też inne nowości. Ciekawą funkcją jest możliwość przypięcia paska bocznego bezpośrednio do pulpitu. Jest to możliwe w systemie Windows 10. Dzięki temu można uzyskać szybki dostęp do zapisanych stron czy aplikacji webowych.



Ponadto Microsoft w przeglądarce Edge 116 wprowadził także poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Zawiera ona wszystkie patche, które dodano ostatnio do Chromium. Ponadto są tu dwie specyficzne aktualizacje dla tego programu. Jeden z nich oznaczono średnim poziomem zagrożenia, a drugi niskim. Uaktualnienie jest już dostępne na obsługiwane platformy, w tym komputery z Windows, macOS oraz Linuksem.