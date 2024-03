Apple ruszyło z marcowym odświeżaniem produktów. Na pierwszy ogień poszedł nowy MacBook Air z procesorem M3. Komputery są już dostępne w przedsprzedaży. Rzućmy sobie okiem na ich wyposażenie oraz ceny.

Nowy MacBook Air M3 znacznie szybszy

Apple chwali się, że nowy MacBook Air z procesorem M3 oferuje do 60 proc. lepszą wydajność względem modelu z czipem M1 (który to właśnie został wycofany z oferty) oraz jest do 13 razy szybszy względem starszych laptopów z układami Intela. Pod obudową jest również wyspecjalizowany czip Neural Engine, który oferuje różne funkcje pod kątem zadań bazujących na sztucznej inteligencji. Komputery można nabyć w konfiguracjach z od 8 do 24 GB pamięci RAM i dyskami SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB.

Wizualnie komputer przypomina poprzednika. Nadal znajdziemy tu 13- i 15-calowe ekrany LCD z notchem. Nowością jest obsługa standardu Wi-Fi 6E, nowe mikrofony z izolacją dźwięku i trybem szerokiego spektrum oraz obudowa bardziej odporna na odciski palców (w opcji kolorystycznej północ).

Zdjęcie Apple MacBook Air z czipem M3. / Apple / materiały prasowe

Na uwagę zasługuje również wsparcie dla dwóch monitorów zewnętrznych. Jest to spore usprawnienie względem poprzednich generacji, gdzie obsługiwany był tylko jeden dodatkowy ekran. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy: północ, księżycowa poświata, gwiezdna szarość oraz srebrny.

Polskie ceny laptopa MacBook Air M3

Polskie ceny laptopa MacBook Air M3 przedstawiają się następująco:

Model z 13-calowym ekranem - od 5999 zł

Model z 15-calowym ekranem - od 6999 zł

Oczywiście ceny są zależne od konfiguracji. Załóżmy, że chcemy kupić 15-calowy wariant notebooka z najmocniejszym wyposażeniem (z 24 GB RAM-u, 2 TB pamięci na dane i zasilaczem o mocy 70 W). Za takie urządzenie trzeba zapłacić ponad 14 tys. zł. Obecnie Apple przyjmuje zamówienia w ramach przedsprzedaży. Rynkowy debiut zaplanowano na 8 marca i tego dnia planowane są pierwsze dostawy komputerów do klientów.

Apple przy okazji zdecydowało się wycofać z oferty MacBooka Air z czipem M1. Laptopy z procesorami M2 nadal są dostępne i można je nabyć w obniżonych cenach od 4999 zł.