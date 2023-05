Liczba aquaparków w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosła. Wizyta w parku wodnym to propozycja dla osób, które uwielbiają pływać, szukają świetnej zabawy, a także sposobu na odprężenie się i relaks.

Najlepsze aquaparki stanowią niesamowitą atrakcję zarówno dla rodziców z dziećmi, jak i miłośników mocnych wrażeń. W Polsce znajduje się wiele ciekawych i nowoczesnych aquaparków, w których można oddać się w pełni wodnym rozrywkom.

Do których parków wodny warto się wybrać? Poniższa lista obejmuje największe i najlepsze aquaparki w Polsce. Te miejsca dostarczą niezapomnianych chwil całej rodzinie i sprawią, że chętnie tam wrócicie.

Reklama

Suntago Wodny Świat

To jeden z najnowocześniejszych aquaparków w Polsce i największy zadaszony park wodny w Europie. Suntago jest zlokalizowany we wsi Wręcza pod Mszczonowem (około 40 km od Warszawy). Funkcjonuje od 2020 roku, a jego powierzchnia to około 67 tys. mkw.

Na miejscu funkcjonują restauracje i bary, a aquapark jest podzielony na trzy strefy - Jumango, Relax i Saunarium. Największe atrakcje w parku wodnego Suntago to zjeżdżalnie wodne (w tym najdłuższa w Polsce, która liczy aż 320 metrów), baseny i łaźnie parowe, sauny suche i mokre oraz strefa SPA.

Zdjęcie Aquapark Suntago położony we wsi Wręcza to największy park wodny w Europie / PAWEL SKRABA/REPORTER / East News

Aquapark Wrocław

Aquapark Wrocław jest jednym z najchętniej odwiedzanych parków wodnych w Europie, a także jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Baseny, zjeżdżalnie wodne, sauny i strefy fitness - to tylko cześć atrakcji, które oferuje park wodny we Wrocławiu.

Kompleks basenów rekreacyjnych to serce tego aquaparku. Jego powierzchnia wynosi ponad 3,5 tys. mkw. Odwiedzający mogą skorzystać z basenów o różnej głębokości i temperaturze. Największe atrakcje parku wodnego we Wrocławiu to zjeżdżalnie dziecięce i rodzinne, jacuzzi, basen z falą, leniwa rzeka oraz zewnętrzny basen solankowy.

Aquapark Reda

Park wodny w Redzie został otwarty w lipcu 2016 roku. To jedyny w Europie tego typu kompleks rekreacyjny, w którym można oglądać żywe rekiny pływające tuż nad głowami bawiących się gości i pierwszym w Polsce z bazą noclegową na terenie obiektu.

Niewątpliwie największą atrakcją obiektu jest Shark Slide, czyli jedyna w Polsce zjeżdżalnia z rekinami. Niezwykła zjeżdżalnia kończy się w przezroczystym tunelu w środku gigantycznego akwarium, w którym pływają rekiny. Wcześniej czeka nas 60-metrowy zjazd, krętą i miejscami bardzo ciemną zjeżdżalnią, co dodatkowo buduje napięcie.

Na tych, którzy wolą spokojniejsze atrakcje, czekają sauna, jacuzzi, papugarnia, a także kryty basen o długości 25 m.

Zdjęcie Shark Slide to jedna z największych atrakcji na terenie aquaparku Reda / Aquapark Reda / materiały prasowe

Aquapark Sopot

Mówiąc o najlepszych aquaparkach w Polsce, nie można pominąć parku wodnego w Sopocie, który stanowi jedną z największych atrakcji w tej części kraju. Miłośnicy sportowego i rekreacyjnego pływania mogą tam skorzystać z basenów pływackich i rekreacyjnych. Na odwiedzających aquapark w Sopocie, poza obiektami krytymi, czekają także baseny na świeżym powietrzu, z czego jeden jest dedykowany całorocznemu użytkowaniu.

Wśród atrakcji najwięcej emocji budzi dzika rzeka, której całkowita długość to 71 m. Można poczuć się tam jak podczas kąpieli w prawdziwym górskim potoku, gdyż woda w jej korycie przepływa z prędkością 600 litrów na sekundę. Na najmłodszych czekają łagodne i nieco szybsze zjeżdżalnie, wodny plac zabaw i basen zaopatrzony w armatki wodne, gejzery i inne atrakcje.

Aqua Park Zakopane

Aquapark w Zakopanem oferuje swoim gościom liczne atrakcje. Z basenu zewnętrznego położonego na tarasie rozciąga się widok na Tatry i Giewont. Położony wewnątrz budynku basen rekreacyjny stanowi idealne miejsce wypoczynku dla całych rodzin. Wyposażony jest w liczne urządzenie do hydromasażu, w tym bicze wodne, kaskady oraz leżanki podwodne. Na terenie parku wodnego dostępne są również sauny, restauracja, sklep z artykułami pływackimi, a także największa w Zakopanem... kręgielnia.

Zdjęcie Park wodny w Zakopanem oferuje mnóstwo atrakcji dla najmłodszych / Piotr Korczak/REPORTER / East News

Park Wodny Tarnowskie Góry

Aquapark w Tarnowskich Górach to jedna z największych atrakcji w tym mieście. Bez względu na wiek każdy znajdzie coś dla siebie. Obiekt jest podzielony na strefę wewnętrzną i zewnętrzną. W pierwszej części znajdują się zjeżdżalnie wodne, sauny, basen solankowy i sportowy. Z kolei zewnętrzna strefa parku wodnego to przede wszystkim basen z jacuzzi oraz wodny plac zabaw.

Aquapark Fala w Łodzi

Aquapark Fala w Łodzi to jeden z największych parków wodnych w Polsce. Teren obiektu ma powierzchnię około dziesięciu hektarów. Na jakie atrakcje można tu liczyć? Baseny zewnętrzne i wewnętrzne, w tym basen ze sztuczną falą, aż osiem rodzajów saun, baseny i wanny solankowe, jacuzzi, grota śnieżna i drink bar - wszystko to znajduje się na terenie kompleksu.

Niewątpliwie największą atrakcję aquaparku w Łodzi stanowią zjeżdżalnie. Dwie największe liczą sobie 130 i 146 m długości i zostały wzbogacone o efekty multimedialne. Dodatkowo w sezonie działa zewnętrzna zjeżdżalnia kamikaze. Jej długość to 50,5 m, a kąt nachylenia wynosi aż 38 stopni. Punkt startowy zjeżdżalni znajduje się na wysokości 19,25 m. Zjazd trwa do 4-5 sekund, a prędkość maksymalna, którą można osiągnąć to nawet 30 km/h.

Zdjęcie Zjeżdżalnia kamikaze w aquaparku Fala przyciąga wielu miłośników mocnych wrażeń / CEZARY PECOLD/SE/EAST NEW/East News / East News

Aquapark Kraków

Park wodny w Krakowie do niedawna dzierżył tytuł największego aquaparku w Polsce. W sezonie letnim odwiedza go codziennie kilka tysięcy osób. Obiekt oferuje baseny o łącznej powierzchni ponad 2 tys. mkw. Wśród licznych atrakcji należy wymienić również m.in. wodną ściankę wspinaczkową, hydromasaże, sztuczne fale i dziką rzekę.

Aquapark Kraków to obiekt, którego najbardziej charakterystycznymi atrakcjami są zjeżdżalnie. Łączna ich długość wynosi ponad 800 m. Do dyspozycji gości, oprócz zbiorników wewnętrznych, dostępne są również baseny na zewnątrz, które umożliwiają wypoczynek i relaks na świeżym powietrzu.

Wodny Park Tychy

Wodny Park Tychy ma aż 16 tys. mkw powierzchni użytkowej oraz 1,7 tys. mkw lustra wody. Aquapark jest podzielony na osiem stref funkcjonalnych, w których na odwiedzających czekają wyjątkowe atrakcje. W jego skład wchodzą m.in.: strefa basenów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, strefa surfingu, baseny sportowe, sauny, łaźnie, centrum solankowe z medycyną estetyczną, siłownia i strefa fitness.

Zdjęcie Aquapark w Tychach jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce / Tomasz Kawka/East News / East News

Zobacz także:

10 ciekawych miejsc w Polsce na wiosenny weekend. Gdzie wyjechać?

Wodny rower elektryczny zmieni twoje życie. Pedałuj i śmigaj po jeziorze

Lubicie podróżować? To najsilniejsze paszporty świata na 2023 rok - Polska w czołówce!