W Ryanair bilety lotnicze do innych krajów są często tańsze niż na pociąg w Polsce. Dlatego wiele osób chętnie wybiera ofertę irlandzkich linii lotniczych.

Jednak gdy są oferowane atrakcyjne stawki, trzeba przygotować się na pewne wyrzeczenia.

Niedopasowanie się do wytycznych polityki bagażowej Ryanair, będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami przy odprawie. Żeby zamknąć swój budżet na bilety w przewidywanych ramach, dobrze wiedzieć, jakie wymiary i wagę powinien mieć bagaż podręczny w Ryanair w 2023 roku.

Jakie wymiary ma mały bagaż podręczny w Ryanair?

Mały bagaż podręczny Ryanair obejmuje wszelkie, nieduże torby. Może to być, na przykład torebka, torba na laptop, plecak, torba sportowa albo worek z zaciskiem na sznurek. W każdym z tych przypadków kluczowe są odpowiednie maksymalne wymiary, które określił przewoźnik w polityce bagażowej.

Wymiary małego bagażu podręcznego Ryanair mają mieścić się w przedziale 40 x 25 x 20 cm. Takie torby można wnieść na pokład samolotu w ramach taryfy standardowej Ryanair, nie dopłacając do biletu.

Zdjęcie Bagaż podręczny w Ryanair 2023. Dowiedz się, jakie wymiary powinny mieć torby / help.ryanair.com / materiał zewnętrzny

Jakie wymiary i wagę ma duży bagaż podręczny w Ryanair?

Według zasad Ryanair za duży bagaż podręczny uznaje się walizkę lub torbę na kółkach o wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze 10 kg. Dobrze wiedzieć, że w poszczególne parametry wlicza się też uchwyt i kółka bagażu. Duży bagaż podręczny Ryanair jest umieszczany w luku znajdującym się nad głową pasażera.

Zdjęcie Mały i duży bagaż podręczny w Ryanair. Czym się różnią? / 123RF/PICSEL

Koszt dołączenia toreb o wspomnianych wymiarach do swojej taryfy różni się w zależności od dobranego pakietu oraz daty i trasy lotu. Cena za dużą walizkę w Ryanair waha się w przedziale od 8 do 30 euro w ofercie online. Dodanie bagażu podręcznego na lotnisku to wydatek 32 euro.

Za duży bagaż podręczny Ryanair nie trzeba natomiast dopłacać, jeśli wybierze się taryfę:

Regular Fare;

Flexi Plus;

opcję Priority i 2 sztuki bagażu podręcznego.

Bagaż rejestrowany Ryanair do 20 kg. Wymiary i cena

Każdy pasażer Ryanair może dokupić do trzech sztuk bagażu rejestrowanego o wadze do 20 kg. Opcja jest dostępna w trakcie rezerwacji internetowej, a także do dwóch godzin przed odlotem. Torby nie powinny przekraczać maksymalnych wymiarów: 81 cm wysokości, 119 cm szerokości i 119 cm głębokości.

Cena za dobranie bagażu rejestrowanego Ryanair do 20 kg mieści się w przedziale od 20,99 EUR/GBP do 59,99 EUR/GBP. Dokładny koszt zależy od wybranej trasy oraz terminu podróży. Z kolei cena nadbagażu to 9 EUR/GBP za każdy kilogram, przy czym na każdy bagaż rejestrowany do 20 kg przypada maksymalnie 3 kg nadbagażu.

Co wolno zabrać do bagażu podręcznego w Ryanair?

Ryanair stosuje ogólnie przyjęte przepisy dotyczące zasad przewożenia bagażu podręcznego. Kontrola bezpieczeństwa zaakceptuje do 100 ml płynów przewożonych w pojedynczych i przezroczystych zamykanych torebkach o wymiarach 20 cm x 20 cm i pojemności 1 litra.

Do samej kabiny można zabrać aparaty fotograficzne o maksymalnych wymiarach 63 x 27 x 28 cm. Powerbanki lub baterie litowo-jonowe do przenośnej elektroniki o pojemności 100 Wh powinny być pakowane indywidualnie tak, aby nie doszło do zwarcia.

Zdjęcie Co można zabrać do bagażu podręcznego w Ryanair? / 123RF/PICSEL

Czego nie wolno pakować do bagażu podręcznego w Ryanair?

W bagażu rejestrowanym należy umieścić wszelkie narzędzia, a także ostre przedmioty. Lista tego, co nie może znaleźć się w bagażu podręcznym w Ryanair obejmuje również urządzenia obezwładniające, na przykład paralizator, gaz obronny czy taser.

W kabinie pasażerów nie może też się znaleźć gaśnica przetransportowana z zewnątrz, materiały pirotechniczne, paliwo, farba, a także butle gazowe. Na liście znajdują się też materiały wybuchowe, substancje zapalające oraz broń palna i urządzenia wystrzeliwujące pociski. Więcej informacji na temat przedmiotów dozwolonych i podlegającym ograniczeniom można znaleźć na stronie Ryanair.