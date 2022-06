Bagaż rejestrowany to spory koszt nawet w tanich liniach lotniczych, dlatego wielu klientów Ryanair i Wizz Air, chcąc zaoszczędzić, decyduje się zabrać w podróż jedynie bagaż podręczny.

Okazuje się jednak, że walizka walizce nierówna. Dopuszczalna waga i wymiary bagażu podręcznego różnią się w zależności od przewoźnika, a przekroczenie dopuszczalnych norm wiąże się z wysokimi dopłatami za każdy nadprogramowy kilogram.

Przypominamy najważniejsze zasady, jakie obowiązują w budżetowych liniach lotniczych.

Podajemy wymiary bagażu podręcznego Ryanair oraz wymiary bagażu podręcznego Wizz Air, który jest jego największym konkurentem. Wyjaśniamy, jaka może być maksymalna waga walizek u obu przewoźników.

Podpowiadamy, co można spakować do walizki, a czego lepiej nie wnosić na pokład, bo to może wpakować nas niezłe tarapaty.

Porównujemy również, ile kosztuje bagaż rejestrowany Ryanair i Wizz Air jak dużą walizkę zgodnie z ofertą obu linii lotniczych?

Mały i duży bagaż podręczny. Jakie są różnice?

Bagaż podręczny, czyli tzw. bagaż kabinowy to torba lub walizka, którą pasażer zabiera ze sobą na pokład samolotu. Jego miejsce podczas lotu samolotem jest pod siedzeniem albo w schowku nad fotelem.

Nie może być zbyt duży i ciężki, a jego wymiary i dopuszczalna waga mogą różnić się w zależności od oferty przewoźnika.

Zdjęcie Do małego bagażu podręcznego warto spakowac najpotrzebniejsze rzeczy tj. laptop, aparat do robienia zdjęć czy powerbank / 123RF/PICSEL

W niektórych liniach lotniczych (np. w przypadku Ryanair - opcja z pierwszeństwem wejścia na pokład i Wizz Air - przy usłudze Wizz Priority) rozróżniamy dwa typy bagażów kabinowych:

mały bagaż podręczny — czyli np. mała torba na laptopa, plecak.

duży bagaż podręczny - czyli niewielka walizka, która niekiedy może być również traktowana jak bagaż rejestrowany. Wówczas oddaje się ją do luku bagażowego.

Bagaż podręczny. Wady i zalety takiego rozwiązania

Wśród największych zalet bagażu podręcznego, warto wymienić przede wszystkim:



Oszczędność pieniędzy – bo, mały bagaż podręczny nie jest dodatkowo płatny.

Oszczędność czasu – ponieważ omijają nas długie kolejki do odprawy.

Poręczność - jego pakowanie nie zajmuje dużo czasu.

Największe wady małego bagażu podręcznego to:

Rozmiar - jest niewielki, więc to rozwiązanie jedynie dla minimalistów, którzy zabierają w podróż jedynie najpotrzebniejsze rzeczy.

Ograniczenia – nie wolno w nim przewozić niektórych rzeczy, co wyjaśnimy w kolejnych akapitach.

Dodatkowe opłaty - jeśli np. przekroczymy jego wagę.

Bagaż podręczny Ryanair - wymiary, waga, cena

W cenie standardowego biletu przysługuje nam mały bagaż podręczny Ryanair, który, zgodnie z polityką linii lotniczych, powinien zmieścić się pod siedzeniem pasażera przed nami.

Zdjęcie W takich liniach lotniczych tj. Wizz Air czy Ryanair bagaż podręczny ma niewielkie wymiary, stąd lepiej rozważyć wykupienie bagażu rejestrowanego / 123RF/PICSEL

Wymiary małego bagażu podręcznego w Ryanair to maksymalnie 40 x 20 x 25 cm.

Jeśli jednak zdecydujemy się dopłacić za opcję z tzw. pierwszeństwem wejścia na pokład, wraz z zakupionym biletem możemy wnieść na pokład samolotu aż dwie torby: mały bagaż podręczny oraz duży bagaż podręczny o wymiarach 55 x 40 x 20 cm.

Maksymalna waga dużego bagażu podręcznego Rynair to 10 kg, a cena takiej usługi może wynosić od 36 do 135 złotych.

Bagaż podręczny Wizz Air - wymiary, waga, cena

Bagaż podręczny w Wizz Air, również musi zmieścić się pod siedzeniem, jednak w tym przypadku możemy wnieść na pokład nieco większą torbę. Wymiary małego bagażu podręcznego w Wizz Air to 40 x 30 x 20 cm.

Klienci, którzy skorzystają z usługi Wizz Priority, obejmującej pierwszeństwo wejścia na pokład, za dopłatą mogą wnieść do samolotu nie tylko mały, ale również duży bagaż podręczny.

Zdjęcie Usługa Wizz Priority zapewnia pasażerom większy komfort, ponieważ mają oni pierwszeństwo wejścia na pokład. Poza tym, mogą zabrać w podróż również duży bagaż podręczny / 123RF/PICSEL

Koszt takiej usługi waha się od 22 do nawet 110 złotych, jeśli zdecydujemy się na jej zakup dopiero na lotnisku. W ramach Wizz Priority można wnieść na pokład walizkę o wymiarach 55 x 40 x 23 cm.

Opiekunowie niemowlęcia mogą dodatkowo zabrać ze sobą bagaż z rzeczami dla malucha o wymiarach do 40 x 30 x 20 cm.

Warto pamiętać, że maksymalna waga bagażu podręcznego w Wizz Air (zarówno małego, jak i dużego) to 10 kg.

Bagaż podręczny w Ryanair i Wizzair. Co można zabrać do walizki?

Pasażerowie, którzy podróżują wyłącznie z walizką kabinową, często zapominają, co można mieć w bagażu podręcznym, a czego absolutnie nie wolno tam wkładać.

Przypominamy, jakie obowiązują zasady, ponieważ brak znajomości zasad może skończyć się koniecznością utylizacji rzeczy osobistych lub zrezygnowania z lotu.

Zdjęcie Powerbanka pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do bagażu rejestrowanego / 123RF/PICSEL

Rzeczy, które można spakować do bagażu podręcznego w Wizz Air i Ryanair to:

opaska na oczy

stopery do uszu

leki (najlepiej wraz z dokumentacją medyczną)

koc lub okrycie wierzchnie

książki

sprzęt elektroniczny tj.: aparat fotograficzny, czytnik ebooków, komputer, telefon, baterie, powerbank (wyłącznie w bagażu podręcznym)

produkty zakupione w strefie wolnocłowej na lotnisku

jedzenie dla dzieci poniżej 2 lat

większość produktów higieny osobistej

niewielkie instrumenty

biżuterię

pieniądze

E-papierosy można mieć przy sobie w samolocie, jednak nie w walizce czy w torbie umieszczonej w schowkach. Warto również wiedzieć, że na pokładzie samolotu jest dozwolony wyłącznie przewóz psów przewodników, a ich liczba podczas jednego lotu jest ograniczona do maksymalnie czterech zwierząt.

Bagaż podręczny w Ryanair i Wizzair. Czego nie wolno pakować?

Rzeczy, których nie wolno pakować do bagażu podręcznego w Ryanair i Wizzair, gdyż mogą one zostać uznane za zagrożenie to m.in.:

ostre przedmioty i narzędzia tj. wiertarki, piły, maszynki do golenia, nożyczki o ostrzu pow. 6 cm

niektóre sprzęty sportowe tj. kije baseballowe, rakiety tenisowe, narzędzia sztuk walki, miecze, szpady, szable

gaśnice

butle gazowe

paliwa

farby

materiały wybuchowe i pirotechniczne

urządzenia obezwładniające tj. paralizator, gazy obronny, aerozol odstraszający zwierzęta

broń palna i pneumatyczna tj. pistolety, kusze, strzały

W bagażu podręcznym Wizz Air i Rynair nie można również przewozić płynów w pojemnikach o pojemności przekraczającej 100 ml każdy.

Warunkiem wnoszenia na pokład samolotu jakichkolwiek płynnych substancji jest zapakowanie ich w zamykaną przezroczystą torebkę plastikową o pojemności 1 litra i wymiarach 20x20 cm.

Bagaż rejestrowany Ryanair i Wizzair - wymiary, waga, cena

Bagaż rejestrowany to walizka przewożona w luku bagażowym samolotu. Po przybyciu na lotnisko, przekazujemy go obsłudze linii lotniczych podczas odprawy biletowo-bagażowej albo nadajemy w tzw. "punkcie zrzutu bagażu".

Zdjęcie Ile zapłacimy za bagaż rejestrowany Ryanair i Wizz Air? Kwoty nie są małe, stąd pasażerowie próbują zaoszczędzić, zabierając w podróż jedynie bagaż podręczny / 123RF/PICSEL

Wymiary bagażu rejestrowanego w Ryanair, których nie można przekroczyć, to 81 cm x 119 cm x 119 cm. Maksymalna waga walizki wynosi 20 kg, przy czym każdy pasażer może zabrać ze sobą aż trzy sztuki bagażu rejestrowanego.

Jak można się domyślić, cena bagażu rejestrowanego jest niższa przy rezerwacjach online. Zależy również od czasu i od tego, czy zabieramy ze sobą 10 kg czy 20 kg walizkę. Na tej podstawie koszt bagażu rejestrowanego Ryanair może wahać się od 70 do nawet 330 złotych za sztukę (w przypadku większych walizek opłacanych na lotnisku).

Kwota ta wzrasta, jeśli waga bagażu rejestrowanego Ryanair przekracza 20 kg. Wówczas dopłacamy za każdy nadprogramowy kilogram (za nadbagaż do 3 kg - około 50 zł za kg, za każdy następny około 60 złotych). Linie zastrzegają jednak, że walizki o wadze większej niż 32 kg nie zostaną zabrane.

Jeśli chodzi natomiast o bagaż rejestrowany Wizz Air, w podróż można zabrać nawet do 6 walizek. Za ich przewóz zapłacimy od 70 do 390 złotych za sztukę w przypadku bagażu do 20 kg i od 100 do nawet 510 złotych przy pojedynczej walizce do 32 kg.

Za każdy nadprogramowy kilogram dopłacimy 50 złotych. Wymiary bagażu rejestrowanego Wizz Air nie mogą przekraczać 149 cm x 119 cm x 171 cm.

