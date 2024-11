Poranne odloty na katowickim lotniku generują ogromny tłok pasażerów. Każdy chce jak najszybciej przejść wymagane procedury i dostać się na pokład samolotu. Niestety ze względu na zator, jaki pojawił się do kontroli bezpieczeństwa 42 osoby spóźniły się na rejs FR 6892 linii Ryanair do Dortmundu.

Pasażerowie spóźnili się na lot. Kto zawinił?

Ogromna kolejka może sprawić, że nawet gdy do odlotu pozostało dużo czasu, pojawi się stres. U 42 osób lotnisko zafundowało także dużą dawkę złości. Wszystko przez feralny lot do Dortmundu zaplanowany na 5:45, który odleciał bez osób, które spóźniły się przez wyjątkowo długi czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa w terminalu pasażerskim B.

Według relacji cytowanych przez serwis fly4free.pl przez 11 lotów do kontroli stało tysiące osób, a początkowo była otwarta tylko jedna taśma. Choć pasażerowie lotu do Dortmundu byli wywoływani jako pierwsi, to tłok uniemożliwił w praktyce przejście tej kontroli. Nie otrzymali też żadnej pomocy ze strony lotniska, co sprawiło, że zostali sami ze swoim problemem.

Sprawę skomentował rzecznik lotniska w Katowicach Piotr Adamczyk. - Jesteśmy w trakcie dokładnego wyjaśniania, jaki element zawiódł i co spowodowało znaczący spadek przepustowości kontroli bezpieczeństwa w trakcie porannej fali odlotów - powiedział polsatnews.pl.

Poprosił także, aby podróżni złożyli pisemną reklamację poprzez znajdujący się na stronie internetowej lotniska formularz. Zapewnił, że wszystkie zostaną rozpatrzone, a brak możliwości wylotu do Niemiec zrekompensowany. Rzecznik zapowiedział, że lotnisko z pewnością "wyciągnie wnioski na przyszłość".

Jak wskazują dane, śląskie lotnisko odprawia coraz więcej pasażerów. Tylko w październiku 2024 r. było to 540 tys. osób, co oznacza wzrost w wysokości 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Według najnowszych prognoz realne jest przekroczenie granicy 6,2 mln pasażerów.